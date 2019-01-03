Сын Анатолия Капского стал председателем правления ФК БАТЭ

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Андрей Капский вступил в должность председателя правления клуба. Такая информация размещена на сайте организации.

Новый руководитель у футбольного клуба появился 1 января 2019 года.

Андрею Капскому 27 лет. В 2013 году он окончил БГУ (специальность – "Менеджмент"), в 2016-м – БНТУ по специальности "Инноватика технологических процессов и производств". С 2013 года работает в ОАО "БАТЭ".