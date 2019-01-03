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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, обыграв Шарапову

04.01.2019 09:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, обыграв Шарапову
Фото из открытых источников

В китайском Шэньчжэне продолжается турнир с призовым фондом около $626 тыс. В четвертьфинале соревнований встречались первая сеянная белоруска Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) и российская теннисистка Мария Шарапова (29).

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, обыграв Шарапову Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Китае и встретится с Шараповой

Практически на протяжении всего первого сета именно белорусская спортсменка доминировала на корте, партия безоговорочно осталась за Соболенко. Перед началом второго сета россиянка взяла медицинский тайм-аут, почувствовав дискомфорт в ноге.

Вернувшись на корт, Шарапова стала действовать более уверенно и даже сумела сделать один брейк. Однако белоруска далеко не отпускала соперницу и после того, как счет во втором сете стал 4:2 в пользу Соболенко, россиянка решила досрочно прекратить борьбу. Итоговый счет в противостоянии Арины Соболенко и Марии Шараповой – 6:1, 4:2 (отказ).

За выход в финал турнира в Китае Арина Соболенко поспорит с победительницей противостояния между хозяйкой корта Ван Яфань (70) и румынкой Моникой Никулеску (99). Матч с участием белоруски предварительно состоится 5 января в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

А вот Александра Саснович (30) покидает турнир в австралийском Брисбене на стадии четвертьфинала. Белорусская теннисистка не смогла ничего противопоставить хорватской спортсменке Донее Векич (34) и уступила в двух сетах – 2:6, 0:6.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась сильнее экс-первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой.
 
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