Соболенко вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, обыграв Шарапову

В китайском Шэньчжэне продолжается турнир с призовым фондом около $626 тыс. В четвертьфинале соревнований встречались первая сеянная белоруска Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) и российская теннисистка Мария Шарапова (29).

Практически на протяжении всего первого сета именно белорусская спортсменка доминировала на корте, партия безоговорочно осталась за Соболенко. Перед началом второго сета россиянка взяла медицинский тайм-аут, почувствовав дискомфорт в ноге.

Вернувшись на корт, Шарапова стала действовать более уверенно и даже сумела сделать один брейк. Однако белоруска далеко не отпускала соперницу и после того, как счет во втором сете стал 4:2 в пользу Соболенко, россиянка решила досрочно прекратить борьбу. Итоговый счет в противостоянии Арины Соболенко и Марии Шараповой – 6:1, 4:2 (отказ).

За выход в финал турнира в Китае Арина Соболенко поспорит с победительницей противостояния между хозяйкой корта Ван Яфань (70) и румынкой Моникой Никулеску (99). Матч с участием белоруски предварительно состоится 5 января в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

А вот Александра Саснович (30) покидает турнир в австралийском Брисбене на стадии четвертьфинала. Белорусская теннисистка не смогла ничего противопоставить хорватской спортсменке Донее Векич (34) и уступила в двух сетах – 2:6, 0:6.