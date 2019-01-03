В Сеть попало «живое» изображение Samsung Galaxy S10

Известный инсайдер Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте опубликовал «живое» изображение еще не анонсированного флагманского смартфона компании Samsung — Galaxy S10.





Как и предполагалось ранее, Galaxy S10 получит дисплей с минимальными рамками. В верхней правой части экрана есть вырез в форме буквы О, там расположилась фронтальная камера. Разговорный динамик находится над экраном.

Напомним: в этом году Samsung, скорее всего, представит как минимум три устройства флагманской линейки Galaxy S — Galaxy S10 Lite (5,8 дюймов), Galaxy S10 (6,1 дюйма) и Galaxy S10+ (6,4 дюйма).

«Старшие» аппараты будут работать на процессоре Snapdragon 855 (для моделей США) и Exynos 9820. Lite-версия смартфона получит сдвоенную основную камеру, Galaxy S10+ и Galaxy S10 — тройную. Кроме того, устройства оснастят функцией беспроводной зарядки других гаджетов от корпусов самих смартфонов.

Ожидается, что анонс новых Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля, за несколько дней до старта выставки MWC 2019 в Барселоне.