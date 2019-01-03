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Прокуратура направила в суд дело о лобовом столкновении Subaru и мотоцикла в Минской области

04.01.2019 09:51 — Разное | Tut.by  
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Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего минчанина по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).


Фото: ГАИ Минской области

Напомним, происшествие случилось 31 июля, около 18.45, вблизи поселка Энергетиков: минчанин на Subaru Outback, осуществляя маневр обгона, совершил столкновение со встречным мотоциклом Honda SC26 под управлением 30-летнего жителя Узды. В результате ДТП мотоциклист от полученных телесных повреждений скончался на месте аварии.

— Расследованием по делу установлено, что водитель Subaru, наблюдая, как ехавший впереди Alfa Romeo приступил к обгону автопоезда, также последовал за ним в условиях ограниченной обзорности дороги. После того, как автомобиль Alfa Romeo начал завершать маневр, водитель Subaru увидел ехавший ему навстречу мотоцикл Honda и не смог избежать с ним столкновения в силу незначительного расстояния и невозможности отказаться от маневра обгона, — сообщил AUTO.TUT.BY старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Игорь Ролич.


После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств виновности водителя автомобиля, полном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Уголовное дело направлено в суд.

 
 
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Происшествие случилось 31 июля, около 18.45, вблизи поселка Энергетиков.
 
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