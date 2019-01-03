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Соболенко после матча с Шараповой стала полуфиналисткой турнира в Шэньчжэне

04.01.2019 09:49 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 750 тысяч долларов), преодолев сопротивление россиянки Марии Шараповой. Во втором сете при счете 4:2 в пользу Соболенко Шарапова снялась из-за травмы. Стартовая партия также завершилась в пользу 20-летней белоруски — 6:1.


Фото: Reuters

Очередная победа позволила Арине продвинуться в Шэньчжэне на одну стадию выше, чем в прошлом году, и вместе с тем заработать 50 очков и подняться на две позиции в live-версии рейтинга Женской теннисной ассоциации, где она сейчас на 11-м месте.

В следующем круге Арина сыграет с победительницей пары Моника Никулеску (Румыния) / Ван Яфань (Китай).

Будет дополнено.

 
 
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Во втором сете при счете 4:2 в пользу Соболенко Шарапова снялась из-за травмы. Стартовая партия также завершилась в пользу белоруски - 6:1.
 
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