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В Лепельском районе пенсионерка погибла под колесами легкового автомобиля

04.01.2019 10:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лепельском районе пенсионерка погибла под колесами легкового автомобиля
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 января около 19.30. Автомобиль «Nissan-Primera» двигался по автодороге «Минск-Витебск».

В Лепельском районе пенсионерка погибла под колесами легкового автомобиля Витебский район: два пассажира такси попали в больницу в канун Нового Года

На 159 км трассы возле Лепеля водитель сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, не совместимые с жизнью, передают представители ГАИ Витебска и Витебской области.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а также соблюдать все правила. Кроме того, в ГАИ подчеркнули, что в темное время суток пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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