В Лепельском районе пенсионерка погибла под колесами легкового автомобиля

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 января около 19.30. Автомобиль «Nissan-Primera» двигался по автодороге «Минск-Витебск».

На 159 км трассы возле Лепеля водитель сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, не совместимые с жизнью, передают представители ГАИ Витебска и Витебской области.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге, а также соблюдать все правила. Кроме того, в ГАИ подчеркнули, что в темное время суток пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы.