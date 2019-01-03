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5 января пройдут прямые телефонные линии

04.01.2019 — Разное | Навiны Палесся  
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5 января пройдут прямые телефонные линии
5 января 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Ольшевским Вадимом Ивановичем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, дорожного хозяйства, транспорта и связи. 

Волнующие вопросы можно задать  по тел. в г. Бресте –   8 0162-21-31-21.

 ***

5 января 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с председателем Столинского районного Совета депутатов ЯРОШЕВИЧЕМ Александром Николаевичем.

Контактный телефон –  60-6-74.

 

 

 

 
Теги: Брест
 
 
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5 января 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Ольшевским
 
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