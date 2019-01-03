5 января пройдут прямые телефонные линии



5 января 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Ольшевским Вадимом Ивановичем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, дорожного хозяйства, транспорта и связи.

Волнующие вопросы можно задать по тел. в г. Бресте – 8 0162-21-31-21.

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5 января 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с председателем Столинского районного Совета депутатов ЯРОШЕВИЧЕМ Александром Николаевичем.

Контактный телефон – 60-6-74.