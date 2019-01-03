Главные события минувшего года

Реконструкция улицы Брестской







В феврале 2018 года строители приступили к реализации 4-й очереди реконструкции улицы Брестской на участке от улицы Корбута до улицы 60 лет Октября.



Строительный проект «Реконструкция ул. Брестской от пл. Ленина до въездного знака в г. Пинск» начал реализовываться в городе в 2014-м. Тогда за год с небольшим были полностью заменены асфальтное покрытие, тротуары, дорожное покрытие расширилось с 9 до 14,5 метра, было переложено 1,5 км теплосетей с увеличенным до 700 мм диаметром новых труб и современной теплоизоляцией.

В 2018 году на улице Брестской реконструировали существующие сети водоснабжения, хозбытовую и дождевую канализацию, наружное освещение, электроснабжение, связь, положили новое дорожное покрытие.

Реконструкция улицы Ленина







Еще одна реконструкция коснулась пешеходной улицы Ленина. В апреле 2018 года строители приступили к реализации ее очередного этапа на участке от улицы Заслонова до улицы Бутримовича. Теперь она стала пешеходной по всему протяжению.



Пластико-архитектурному решению улицы Ленина было уделено особое внимание. Тротуарную плитку выполнили классической квадратной сеткой, удержанию строгого архитектурного ритма способствовали декоративные светильники, зеленые насаждения выполнили на европейский манер – деревья высадили в кадки. Между зданием управления по образованию и жилым домом № 41 появилась новая уличная зона отдыха со скамейками и зелеными изгородями.



К слову, на XVIII республиканском конкурсе лучших архитектурных произведений проект «Комплексная реконструкция, благоустройство и архитектурно-художественное оформление улицы Ленина в г. Пинске» получил диплом I степени.

Достижения пинчанки Эльвиры Герман







Наша землячка Эльвира Герман завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. В решающем, медальном забеге на 100 м с барьерами она показала результат 12,67 сек. Золотая награда Эльвиры стала четвертой в копилке белорусской команды на чемпионате Европы в Берлине. Благодаря успеху нашей землячки Беларусь переместилась на шестое место в медальном зачете.



Ранее, в 2016 году, Эльвира Герман завоевала золото молодежного чемпионата мира в беге на 100 м с барьерами. Напомним, что легкоатлетка Эльвира Герман - «Человек года-2017» в области физической культуры, спорта и туризма города Пинска.

Пинск хоккейный







В начале июня 2018 года в нашем городе было зарегистрировано государственное спортивное учреждение «Хоккейный клуб Пинские ястребы», учредителем которого яывляется горисполком. Своим появлением клуб обязан поручению Президента Республики Беларусь, направленному на активизацию профессионального хоккея и подготовку спортивного резерва. Сразу был определен тренерско-административный штаб: директором хоккейного клуба был назначен Дмитрий Бойцов, а главным тренером – Дмитрий Саяпин. Уже 2 августа на домашней арене «Пинские ястребы» провели первый матч в своей истории. Всего же за минувший год они успели провести 28 игр, на которых заработали 36 очков.

Назначен новый глава города







В ноябре на пост председателя Пинского горисполкома назначен Иван Григорьевич Ребковец. До этого времени он занимал должность заместителя министра транспорта и коммуникаций, представляет Пинский регион в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь. Предыдущий председатель горисполкома Андрей Владимирович Мулярчик проработал в должности председателя горисполкома четыре с половиной года. Сейчас он возглавляет открытое акционерное общество «Белсолод» в г.Иваново, единственное в республике предприятие пивоваренной промышленности.

Пинск – культурная столица 2019









В минувшем году культурной столицей страны на 2019 год был выбран Пинск, он принял эту эстафету от Новополоцка. Статус культурной столицы присваивался Полоцку (2010), Гомелю (2011), Несвижу (2012), Могилеву (2013), Гродно (2014), Бресту (2015), Молодечно (2016), Бобруйску (2017), Новополоцку (2018).

В декабре были подведены итоги объявленного горисполкомом конкурса на создание соответствующей символики. Среди ряда предложений пинских художников наиболее приемлемой, а главное, содержательной была признана работа Виктора Сагановича. Он давно и успешно работает как дизайнер, иллюстратор. Например, он автор графической атрибутики многих предприятий, эмблемы футбольного клуба «Волна», герба Пинского района, логотипа возрожденного фестиваля самодеятельного творчества «Зори над Пиной».



Подготовила Анна ВЕРЕНИЧ

Фото из архива редакции