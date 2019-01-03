Как будут выплачивать пенсии за 7 января?

В Беларуси пенсии за 7 января выплатят досрочно. График выплат был обнародован накануне на сайте РУП «Белпочта».

Выплата пенсий (пособий) за 7 января 2019 года будет осуществляться следующим образом: с 4 января — в ОПС Брестской области и г. Минска; с 5 января — в ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. 7 января 2019 года будут функционировать только дежурные ОПС.

«О режиме работы ОПС можно узнать в Саll-центре РУП «Белпочта» по номеру 154. Режим работы Call-центра: понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00; суббота, воскресенье: с 9: 00 до 17: 00; 7 января с 9.00 до 17.00», - сообщает Белпочта.