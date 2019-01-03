ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будут выплачивать пенсии за 7 января?

04.01.2019 10:12 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси пенсии за 7 января выплатят досрочно. График выплат был обнародован накануне на сайте РУП «Белпочта».

Выплата пенсий (пособий) за 7 января 2019 года будет осуществляться следующим образом: с 4 января — в ОПС Брестской области и г. Минска; с 5 января — в ОПС Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. 7 января 2019 года будут функционировать только дежурные ОПС. 

«О режиме работы ОПС можно узнать в Саll-центре РУП «Белпочта» по номеру 154. Режим работы Call-центра: понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00; суббота, воскресенье: с 9: 00 до 17: 00;  7 января с 9.00 до 17.00», - сообщает Белпочта.

Напомним, что средний размер пенсии по Беларуси за минувший год вырос почти на 30 долларов в эквиваленте.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси пенсии за 7 января выплатят досрочно. График выплат был обнародован накануне на сайте РУП «Белпочта».
 
Новости дня
Новости разные
 
5 января пройдут прямые телефонные линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика