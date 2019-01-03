В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция





Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сообщил о завершении спасательной операции.

"Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет. Мы извлекли последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет", – сообщил Александр Чуприян, информирует ria.ru .

Окончательное число жертв – 39. Среди них и уроженка Беларуси Ольга Анисимова, которая с 2010 года жила в Магнитогорске. Ей было 95 лет. В результате трагедии погибло шесть детей.

Напомним, что 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд 10-этажного жилого дома.