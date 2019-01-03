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Суд по «делу медиков». Экс-главврач пошёл на сотрудничество и признал свою вину

04.01.2019 11:36 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 4 января, в Минском городском суде прошло предварительное судебное заседание по делу двух фигурантов «дела медиков». Замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и главврача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка обвиняют в злоупотреблении властью и получении взяток, пишет TUT.by.

Это предварительное заседание, то есть на нём решают, назначать ли суд по уголовному делу против обвиняемого, с которым заключили соглашение о сотрудничестве. Речь о Владимире Краченке. Он сейчас под домашним арестом, но на заседание явился, в отличие от Игоря Лосицкого, который находится под стражей. Гособвинителем выступает прокурор Юрий Шерснев − он, кстати, выступал в той же роли во время «дела Коржича».

Владимиру Кравченку 56 лет, он работает врачом-стоматологом в 7-й стоматологической поликлинике. Мужчина полностью выполнил досудебное соглашение от 25 июля 2018 года, признав вину, погасив ущерб и «поспособствовав раскрытию преступления». Владимир написал явку с повинной по одному эпизоду со взяткой представителю Минздрава. В итоге решено 11 января в открытом режиме начать судебный процесс.

Экс-главврач после окончания заседания сказал журналистам: «Я честный человек, несмотря ни на что. Меня сразу приняли на работу, работаю с удовольствием. Каждый человек имеет право на ошибку». На вопрос, какую сумму ущерба он заплатил, Владимир отвечает: «Всё узнаете во время процесса». Максимальное наказание, которое грозит Игорю Лосицкому и Владимиру Кравченку по предъявленным статьям, − до 15 лет тюрьмы.

«Дело медиков» началось 25 июня, когда председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранеия. Силовики задержали несколько десятков человек, а Лукашенко в сентябре сказал о 95-и уголовных делах. Среди обвиняемых − замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий, главврач Минской областной больницы Андрей Королько, директор Республиканского НПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, главврач 9-й больницы Валерий Кушнеренко. Задержали также и некоторых крупных бизнесменов. Генпрокурор Александр Конюк в конце декабря сказал, что в суд поступило четыре уголовных дела против пяти фигурантов.

Читайте по теме: Генпрокурор о «деле медиков»: некоторых отправили под домашний арест, но многие остаются под стражей

Фото: Ольга Шукайло, TUT.by

 
 
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Сегодня, 4 января, в Минском городском суде прошло предварительное судебное заседание по делу двух фигурантов «дела медиков». Замминистра здравоохранения Игоря...
 
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