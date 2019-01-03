Больше $107 миллионов. Сколько денег и на что потратит Беларусь ради Европейских игр

В июне в Беларуси пройдут Европейские игры − главное спортивное событие года. Мы уже писали , что страна потратит на них 115 миллионов долларов, но «Радыё Свабода» разобралась , на что конкретно какие деньги уйдут. И посмотрела, сколько кроватей с матрасами закупил БГУ для Студенческой деревни на станции метро «Петровщина» − там поселят участников игр.

На церемонии открытия и закрытия Евроигр Беларусь потратит 25 миллионов рублей (12 миллионов долларов), судя по тендеру на сайте госзакупок. Их проведёт российская компания «Арт Сити 5», которой управляет артист и композитор Игорь Крутой. Всего фонд дирекции Евроигр получил из бюджета Беларуси 72 миллиона долларов, хотя в октябре 2016 года Лукашенко говорил о том, что нужно потратить на соревнования не больше 50 миллионов. Но 72 миллиона долларов − это не всё, потому что ещё 36 миллионов выделили на игры из резервного фонда президента. Деньги уйдут на ремонт и благоустройство инфраструктуры. Также эти деньги пойдут на спортивные объекты в Студенческой деревне и на общежития для учащихся, которых выселили из-за Евроигр.

В итоге Европейские игры обойдутся не меньше чем в 107 миллионов долларов (цифра меняется в зависимости от курса валют). В дирекции по проведению Евроигр полную стоимость соревнований журналистам уточнить не смогли. Говоря о стоимости, следует помнить и о реконструкции стадиона «Динамо», на которую ушло 150 миллионов долларов.

БГУ за деньги бюджета закупил 5877 кроватей с матрасами, судя по тендеру . Причём стоимость не указана. Для сотрудников, которые организовывают питание участникам Евроигр, за 48 тысяч долларов закупят обувь и униформу. А павильон, где будут кормить участников игр, обойдётся как минимум в 241 тысячу долларов. Оборудование для него закупают сразу по четырём тендерам ( раз , два , три , четыре ). Отметим, что официальный бюджет первых Европейских игр в Баку составил 1,12 миллиарда евро, но беларуские власти сразу заявили, что у нас сумма будет намного меньше.

Читайте по теме: Танцы на пороховой бочке. Что будет с беларуской экономикой в 2019 году