ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банк ВТБ (Беларусь) увеличил процентные ставки по вновь принимаемым вкладам в иностранной валюте

04.01.2019 11:20 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Банк ВТБ (Беларусь) увеличил процентные ставки по вновь принимаемым вкладам в иностранной валюте
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в долларах США «Дуэт в USD» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года ставка составит 3,5% годовых.

По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в долларах США «Окно возможностей» процентные ставки составят на срок 95 дней - 1,5%, 190 дней - 2,3%, 395 дней – 3,0%, 732 дня – 3,2%,  3 года - 3,4%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 3 января 2019 года увеличил процентные ставки по вновь принимаемым вкладам в иностранной валюте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ваўкавыскія ратавальнікі ўзнагароджаны медалямі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика