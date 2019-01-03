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Банк ВТБ (Беларусь) увеличил процентные ставки по вновь принимаемым вкладам в иностранной валюте
По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в долларах США «Дуэт в USD» на срок 395 дней, 732 дня, 3 года ставка составит 3,5% годовых.
По договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в долларах США «Окно возможностей» процентные ставки составят на срок 95 дней - 1,5%, 190 дней - 2,3%, 395 дней – 3,0%, 732 дня – 3,2%, 3 года - 3,4%.
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ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 3 января 2019 года увеличил процентные ставки по вновь принимаемым вкладам в иностранной валюте.
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