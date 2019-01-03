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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили 7 157,6 млн. долларов США
За декабрь 2018 года
В декабре 2018 года Правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 940 млн. долларов США, в том числе досрочно – 470 млн. долларов США.
Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов
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Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили 7 157,6 млн. долларов США (в эквиваленте).
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