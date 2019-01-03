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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили 7 157,6 млн. долларов США

04.01.2019 10:58 — Разное | Myfin  
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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили 7 157,6 млн. долларов США
фото: Myfin.by

За декабрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 282,3 млн. долларов США (на 3,8 процента) после роста в ноябре 2018 года на 332,3 млн. долларов США (на 4,7 процента).

В декабре 2018 года Правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 940 млн. долларов США, в том числе досрочно – 470 млн. долларов США.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили 7 157,6 млн. долларов США (в эквиваленте).
 
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