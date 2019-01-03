Золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили 7 157,6 млн. долларов США

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За декабрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 282,3 млн. долларов США (на 3,8 процента) после роста в ноябре 2018 года на 332,3 млн. долларов США (на 4,7 процента).

В декабре 2018 года Правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 940 млн. долларов США, в том числе досрочно – 470 млн. долларов США.