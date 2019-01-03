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Золотовалютные резервы Беларуси составили 7,16 миллиардов долларов

04.01.2019 11:19 — Разное | Ежедневник  
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Золотовалютные резервы Беларуси составили 7,16 миллиардов долларов

По предварительным данным, международные резервные активы Беларуси на 1 января 2019 года составили 7,16 млрд долларов, сообщили в Нацбанке.

За декабрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на 282,3 млн долларов (на 3,8%) после роста в ноябре 2018 года на 332,3 млн долларов (на 4,7%).

В декабре 2018 года Правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 940 млн долларов, в том числе досрочно – 470 млн долларов.

"Поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота", – отметила пресс-служба Нацбанка.

В целом по итогам 2018 года снижение резервов составило 157,7 млн долларов (2,2%).

При этом Правительством и Нацбанком за 2018 год исполнено обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 5,7 млрд долларов.

Пополнение золотовалютных резервов в 2018 году осуществлялось в основном за счет недолговых источников: поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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По предварительным данным, международные резервные активы Беларуси на 1 января 2019 года составили 7,16 млрд долларов, сообщили в Нацбанке.
 
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