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Совет министров определил нормативы расходов на обучение в школах

04.01.2019 11:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Совет министров определил нормативы расходов на обучение в школах
Фото из открытых источников


Положение о планировании расходов местных бюджетов на финансирование госучреждений общего среднего образования утверждено постановлением Совета Министров от 29 декабря 2018 года №975, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Совет министров определил нормативы расходов на обучение в школах В белорусских школах и детских садах подорожало питание в столовой

Норматив расходов на обучение и воспитание одного человека в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа, составляет Br1 667,92 в год, в сельских населенных пунктах - Br3 808,76 в год.

Предусмотрено также применение корректирующих коэффициентов к нормативу в зависимости от типа учреждения образования, численности обучающихся, территории.

Норматив включает расходы на реализацию образовательных программ общего среднего образования, специального образования и т.д. В том числе это расходы на оплату труда педработников, выходные пособия, командировки, оплата связи, транспортных услуг, другие текущие расходы.

Министерству образования по согласованию с Министерством финансов поручено ежегодно вносить в правительство предложения по пересмотру указанного норматива.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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На обучение и воспитание одного человека в городских школах составляет Br1 667,92 в год, в сельских - Br3 808,76 в год.
 
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