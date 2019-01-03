«Современные мадонны». Молодые мамы о кормлении грудью в общественных местах и активном образе жизни

Женщина, кормящая младенца грудью, — один из популярнейших образов мировой культуры: его можно найти как у древних египтян и среди ранних христианских изображений, так и на полотнах Леонардо да Винчи, Рафаэля и белорусского художника Михаила Савицкого.

Несмотря на это, отношение к кормлению грудью в обществе неоднозначное: кто-то считает, что кормить детей в публичном месте непристойно, другие выступают за то, чтобы женщины могли делать это тогда, когда ребенок просит, без стеснения обнажаясь, а третьи удивляются, почему мамы в наше время не пользуются смесями.

Редакция TUT.BY попросила «современных мадонн» рассказать о том, с какими трудностями они сталкиваются в повседневности и что нужно учитывать, чтобы жить активно, если у тебя маленький ребенок на руках.

Дарья, художница





Дарье тридцать три года. Женщина занимается фудстилизмом (искусство получения красивого снимка еды), фотографией, а еще она художник-постановщик и пишет картины. У Дарьи два ребенка: старшему пять лет, младшему полтора. Материнство не стало для женщины ограничением: она не перестает работать и проводит много времени с детьми за пределами дома и детской площадки. При этом оба ребенка художницы были на грудном вскармливании, а младший на нем до сих пор. Дарья считает, что это естественно и удобно, даже несмотря на не всегда приветливую к молодым мамам городскую среду.

— Думаю, неподходящее место и время для кормления — это ситуация, когда ты за рулем, а ребенок просыпается и громким плачем требует еду. Ехать до дома пять минут, и ты решаешь «дотянуть», но тут машину останавливает гаишник… Такой быстрой проверки документов у меня не было ни до, ни после, — вспоминает художница.

Когда младшему было три месяца, женщина уже брала его с собой на съемки, и он весело проводил время в эрго-рюкзаке, пока она работала. Но если сыну нужно было перекусить — она искала тихий угол.

— Кормление — интимный процесс: и для мамы, и для малыша лучше, если можно уединиться и расслабиться. В жизни все бывает прозаичнее: кафе, ресторан или парк — это еще довольно комфортное место, по сравнению, скажем, с супермаркетом, где ты стоишь между рядов с полной тележкой продуктов, и не то что спрятаться с ребенком не можешь — некуда даже присесть. В таких случаях бросаю тележку и ищу место вне торгового зала. Чаще всего выручает машина, а за продуктами всегда можно вернуться после кормления. Недавно опробовала комнату матери и ребенка в одном из столичных торговых центров. Оказалось очень удобно: можно помыть руки, присесть, покормить и переодеть ребенка.

Дарья считает, что негативная реакция на кормящую мать может быть следствием объективации, но к сторонникам демонстративного вскармливания она себя не относит.

— Многие привыкли воспринимать грудь как эротический объект, и когда ее кто-то начинает есть, люди с незрелой психикой могут быть шокированы. Я не попадала в ситуации, когда требовали уйти или прикрыться, а мне приходилось кормить в кафе, и в ресторане, и в парке на лавочке. Но если бы меня попросили выйти, например, в туалет, я смогла бы в корректной форме отправить просящего по тому же маршруту. Ну или подальше.

Женщина живет в центре города, и ей как активной маме часто приходится сталкиваться с водителями, которые, паркуясь, перекрывают проход, загораживают пандусы и переходы, что мешает коляскам.

— Считаю, если слегка скорректировать способы коммуникации, то город будет дружелюбным к матерям: например, при заказе такси попросить, чтобы в машине было детское кресло. У многих оно есть (часто ездит в багажнике). Для шопинга следует выбирать моллы и торговые центры, в которых точно есть удобный лифт для коляски и комната для матери и ребенка.

В обществе только сейчас начинает вырабатываться нормальное отношение к людям со специальными потребностями, рассуждает женщина.

— Магазины, бары и кафе оборудуют пандусами для инвалидных колясок, в городе начинает появляться специальная разметка, и в целом есть стремление к стиранию барьеров. Молодые мамы — тоже люди со специальными потребностями: у них повышенная круглосуточная нагрузка, они в буквальном смысле не принадлежат себе, и попытка навязать им с ребенком исключительно домашний режим — бесчеловечно.

Катя, дизайнер





Спустя две недели после рождения сына белорусский дизайнер Катя Тикота вместе с ним пошла на форум социального предпринимательства в качестве слушателя. Вскоре она приступила к работе в своей мастерской.

— Конечно, на любом мероприятии, в любом заведении внимание к матери с ребенком повышенное, особенно если приходим куда-то вечером, но меня это не смущает. Нужно не зависеть от чужого мнения, а думать о своих интересах. Если мама хочет или ей надо куда-то пойти, то должна быть возможность это сделать. Известная истина «довольная мама — довольный малыш» работает на сто процентов.

Весной 2018 года Катя Тикота на Белорусской неделе моды представила коллекцию для беременных и кормящих женщин . Она создавалась с помощью консультаций врачей, специалистов по грудному вскармливанию, психологов и молодых матерей. Дизайнер стремилась создать стильную, не мешковатую одежду с карманами для кормления, подчеркивающую красоту будущей мамы. Каждую модель можно носить и в период беременности, и уже после — с малышом на руках.

— Женщина может родить не один раз, а два или три, но при этом с ее специфическими потребностями не всегда считаются, и не только при создании одежды. Например, в банке мне пришлось выстоять очередь в полтора часа с трехмесячным Захаром. Никто не уступил место, и никто не пропустил вперед, хотя я просила администратора помочь. Речь идет о всей сфере услуг. Я думаю, что на уровне законодательства мамы с маленькими детьми до трех лет и беременные должны обслуживаться вне очереди, а в местах общественного пользования, в институциях нужно оборудовать специальные комнаты.

По словам Кати, не все люди готовы войти в положение другого человека и понять, что конкретно в этот период ему нужна поддержка.

— Конечно, у всех разные ситуации, кому-то помогают няни или бабушки, но очень важно, чтобы окружение поддерживало молодую маму, потому что на первых порах жизни малыша вся ответственность ложится на нее: зачастую мужчина вливается в жизнь ребенка позже. Он думает: ну лежит, есть просит и спит — что тут сложного? Все окей.

Женщина также подчеркивает, что большое неудобство — городская среда и настороженное отношение к людям с детьми со стороны обслуживающего персонала.

— Я не думаю, что мама с ребенком от нечего делать будет сидеть и кормить младенца у всех на глазах. Просто нужно логически мыслить: если она делает это, значит, просто нет других вариантов. Согласитесь, что странно отказать ребенку в еде… И что, выгонять ее из кафе? Это бред. И, конечно, я не согласна с тем, что мама с ребенком до трех лет должна сидеть в четырех стенах. Такая жизнь не будет полноценной, женщина просто оказывается отрезанной от мира из-за обстоятельств. Но беременность и начало материнства — это время счастья и любви, и хочется, чтобы оно проходило максимально комфортно и гармонично для нее и малыша.

Галина, преподавательница астрономии





У Галины инженерное образование, но вот уже восьмой год она преподает астрономию. Этой весной женщина создала канал на YouTube про звезды и устройство Вселенной и в сентябре открыла свою астрономическую школу — в ней занимаются дети от 5 до 13 лет. Еще активная мама готовит к олимпиадам старшеклассников, которые учатся в гимназиях, а еще с сентября она занимается в Национальной школе красоты и пробует себя в роли модели.

— Скептически отношусь к стереотипам и обобщениям. У кого-то ребенок спокойный, у кого-то более активный; одним женщинам комфортно заниматься домом, их естественная среда — уют и покой; другим необходима движуха даже в декретном. Конечно, нельзя не учесть того, что мне очень помогает муж — словом и делом. Он поддерживает мои начинания, верит в меня, помогает с ребенком и по дому. Кого-то, я знаю, это восхищает, а кто-то не одобряет такой семейный уклад, считая, что мужчина должен «убивать мамонта», а женщина — «хранить очаг», и никак иначе, — делится героиня.

— Но ведь я работаю, не потому что мой муж не зарабатывает. А он готовит, не потому что я этого не умею. Мы оба занимаемся и карьерой, и домом, и ребенком в равной степени. И каждый из нас любит то, что делает, и делает то, что любит. Если кто-то это осуждает — мы не становимся от этого несчастнее, а вот люди, не принимающие право других на личный выбор, весьма ограничивают свой взгляд на мир. Всем молодым родителям и тем, кто их окружает, я посоветовала бы помнить, что какой бы образ жизни вы ни выбрали, главное, чтоб была гармония в семье в целом и у каждого в отдельности.

Кормить сына Юру Галина планирует по крайней мере до двух лет. Отношение к этому очень неоднозначное, даже среди родственников.

— А что уж говорить о знакомых, и тем более — незнакомых людях: кто-то считает, что кормление грудью вредит моему организму, забирая полезные вещества и усугубляя худобу, но я совершенно довольна своим внешним видом, и здоровье у меня в полном порядке — даже лучше, чем было до родов, — делится женщина. — Другие говорят, что кормление в таком возрасте — это уже не физиологическая, а психологическая необходимость. С этим трудно не согласиться. Действительно, когда ребенок энергично грызет куриную ножку, как людоед с картинки, а потом просит грудь — понятно, что это проявление не голода, а привязанности к маме. Но я в этом ничего плохого не вижу. В остальном он очень самостоятельный парень. Когда я ухожу на работу, он преспокойно машет мне «пока-пока», посылает воздушный поцелуйчик, указывает пальцем на дверь, мол, «тебе туда», и идет играть с машинками. Так что назвать его зависимым от меня я точно не могу. Но то, что кормления доставляют нам огромную радость близости, — это факт, и, по-моему, очень даже хороший.

Молодая мама рассказывает, что у некоторых людей кормление грудью ребенка, который сам ходит и выглядит довольно взрослым, вызывает чуть ли не отвращение. Других раздражает, когда дети сами лезут к маме, пытаясь достать и ухватить грудь. Сейчас молодая мама старается кормить сына таким образом только дома.

— Но бывают ситуации, когда я где-то задерживаюсь, а ребенок устал, проголодался и его состояние уже недостаточно адекватное, чтоб воспринимать эти слова. Тогда вопрос решается в пользу кормления, где бы я ни находилась. Такое случалось с нами в кафе, на прогулке и много где еще, даже в транспорте.

Кормить в общественных местах Галина старается аккуратно, не показывая лишнего, но и не прячется, как разбойник; сидит там, где удобно ей и ребенку, стараясь никому не мешать. Женщина рассказывает, что молодые мамы часто сталкиваются с осуждением, и это необязательно связано с кормлениями. Когда ребенок на улице плачет, когда он пачкается на площадке, когда он болтает без умолку в автобусе — всегда находятся люди, которые отнесутся с пониманием и предоставят маме возможность разобраться самой, но могут оказаться рядом и нетерпимые советчики.

— Я стараюсь относиться к этому спокойно, ведь невозможно быть для всех идеальной, да и нужно ли это? В конце концов, мамами не рождаются, а становятся — и этому тоже надо учиться, в том числе на ошибках.

Ирина, визажист





Ксюша — второй ребенок двадцатитрехлетней Ирины. Впервые она стала матерью в девятнадцать лет, родив сына, а почти год назад у нее появилась дочь. Девушка старается совмещать работу и семью и вот уже четыре года работает визажистом и ведет курсы по созданию макияжа. Несмотря на это, с рождением детей у нее появилось ощущение ограниченности действий и полной привязанности к детям.

— Но я от этого не страдаю. Наоборот, скоро можно будет оторвать дочь от меня, но это стресс. Да, муж может покормить ее молоком, пока я на работе, но сам процесс кормления доставляет невероятные ощущения, это что-то необычное и сверхъестественное, мы словно становится единым целым с Ксюшей, — так описывает свои эмоции о процессе грудного вскармливая молодая женщина.

Тем не менее работу женщина не бросила. Старались подстраивать свой и график мужа, но иногда приходилось брать детей с собой к невестам и на курсы, где она преподает. Женщина отмечает, что сейчас много беременных и молодых мам, которые ведут активный образ жизни, работают, ходят гулять вместе с грудными детьми.

— Например, я люблю попить кофе с пироженкой, и если бы я знала, что в кофейне, куда мы ходим, можно в случае чего переодеть младшую, то приходила бы в это место гараздо чаще, поэтому некоторые заведения просто теряют прибыль, — делится мнением Ирина.

Первое время Ирина обращала внимание на осуждение ее как мамы, которая не сидит дома, а везде с собой таскает ребенка, но сейчас пришла к выводу, что такое осуждение — это наследие советского прошлого.

— Сначала я переживала, что не могу усидеть дома, но потом поняла, что это мой выбор и моя жизнь. Подруги, которые мало двигаются, сразу теряют в качестве своей жизни, потому что полностью растворяются в ребенке, перестают следить за собой и радоваться браку и материнству. А осуждающие взгляды — это не моя проблема, а самих людей. Я выбираю жить в свое удовольствие. Какое-то время мне было стыдно за себя, но теперь вижу, что дочери интереснее гулять, чем сидеть со мной дома, поэтому проводить время вместе для нас обеих невероятный кайф.

Анна, логист, танцовщица





Анне 24 года, до рождения ребенка она работала в сфере закупочной логистики и много занималась танцами. Рождение ребенка не остановило ее в занятии любимым пилоном. Она начала брать с собой ребенка в зал. А в декабре 2018 года видео, где Анна танцует на пилоне вместе с сыном Васей, даже попало на сайт британского таблоида Daily mail.

— Как любитель я занимаюсь разными танцами уже давно, но пилон — самое серьезное увлечение. Танцевать начала два года назад в октябре и, как говорится, пропала. Когда я узнала о беременности, после консультации со своим врачом продолжила тренироваться. Скорректировала тренировочный процесс с учетом новых обстоятельств и даже получила в группе позывной «телепузик».

Последнюю тренировку женщина провела за две недели до родов.

— Ни в коем случае не агитирую за такой вид физической нагрузки во время беременности, но свято верю в пользу любой активности, которая приносит удовольствие (разумеется, в отсутствие противопоказаний). Так что Вася еще до рождения стал фактически частью нашей танцевальной команды, и его появления очень ждали.

Роды Анны были легкими и буквально через пару дней она с сыном уехала домой из больницы. Через полтора месяца женщина вернулась к танцам, потому что привычка к физической нагрузке требовала свое.

— Само собой, обычные тренировки с группой для невозможны, поэтому чаще мы ходим на так называемую свободную практику, где нет регламента занятий и каждый отрабатывает то, что считает нужным. Все мое окружение, включая родителей и мужа, очень позитивно относится к тренировкам, так же как и девушки в зале.

По словам Анны, молодая мама с грудным ребенком в зале — далеко не редкость, у нее есть по меньшей мере трое знакомых, чьи дети росли на ковриках для растяжки и страховочных матах.

— С кормлением на тренировках (как и в других локациях) никаких проблем не возникало: при необходимости мы обычно выходим в раздевалку или занимаем удобное место в уголке, не мешая танцующим.

Помимо танцев Анна и Вася часто выбираются в город: пойти в торговые центры или кафе для них не проблема. Сын путешествует в слинге, что освобождает руки матери и значительно упрощает жизнь.

— В наших реалиях коляска и общественный транспорт несовместимы абсолютно, — говорит Анна. — Покормить Васю в кафе — это совершенно нормальное явление. Специального гардероба у меня для этого нет, но я вполне обхожусь вещами в духе оверсайз-свитеров. Считаю, что прикрываться или нет во время кормления это вопрос личного комфорта мамы и малыша, но при этом не стоит путать естественное поведение кормящей мамы с хамством и невоспитанностью. То есть кормить ребенка в людном месте — норма, менять подгузники за столиком фудкорта — не норма. К сожалению, вызывающее поведение некоторых мам, считающих что окружающие им поголовно должны, сформировало достаточно негативное, или, правильнее сказать, настороженное отношение общества к маме с ребенком.

Яна, заведущая в магазине





Яне 29 лет, по образованию она техник-технолог предприятий общественного питания, до декрета работала в ювелирном магазине заведующей. У нее двое детей: сын Кирилл и дочь Алиса. Сыну сейчас семь, а дочери полтора года.

— Когда помощи ждать неоткуда и надеешься только на себя и мужа, то, в принципе, хочешь того или нет, но будешь активной мамой, — рассуждает Яна. — Ты просто идешь туда, куда можно с детьми. Планируешь день так, чтобы было всем хорошо, чтобы в конце дня и старшие, и младшие члены семьи были довольны.

Кормления в общественном месте не избежать, будучи активной мамой. Но, как правило, такие женщины имеют в арсенале какие-то варианты, что не столкнутся с недопониманием.

— Пользовалась одеждой для кормления. У меня есть бюстгальтер и платье — покупала специально перед поездкой на море, чтобы незаметно кормить дочь при необходимости, в самолете и аэропорту, не доставляя дискомфорта себе и окружающим. Но в принципе, обращали внимание на нас только соотечественники, остальным все равно, что ты делаешь. Причем все обязательно не забывали добавить, что вот они бы таких маленьких никуда не возили (улыбается).

— Но если нужно кормить в общественном месте, то я стараюсь прикрыться, отойти к деревьям в парке или на крайний случай покормить в туалете. Считаю кормление грудью естественным процессом, но в то же время для меня это очень интимно. Поэтому я не смогла бы сесть в кафе или парке, оголив полностью грудь. Я считаю, что женщины, которые так делают, очень раскрепощенные. По поводу порицания тоже не все однозначно. Бывает вынужденная необходимость, а бывает женщины делают это напоказ, чего я не понимаю.

Яна отмечает, что комнат для матерей и детей в городе не хватает, хотя появление даже обычного стола в общественных туалетах значитально бы облегчило маме младенца жизнь.

— Далеко не во всех заведениях идут навстречу, когда просишь с ребенком зайти в туалет. И неважно, пять месяцев ребенку или пять лет. За границей я с таким не сталкивалась, там отношение к детям в целом намного проще. Но несмотря на недостатоки инфрастуктуры, я считаю, что молодым мамам очень важно быть в обществе. Перевести дух, пообщаться. С другой стороны, сложности закаляют: постепенно начинаешь проще относиться к тому, что твой ребенок захотел есть вне дома или ему нужна срочная смена подгузника.

Яна подчеркивает, что все люди разные: кто-то активный по жизни человек, кто-то пассивный, и это не меняется с появлением детей.

— Да, кто-то становится более ответственным, возможно, ограниченным в действиях, но если человек-энерджайзер засидится дома, то хуже будет всем. Так же и с пассивными людьми: кто-то начнет с рождением детей вести более активный образ жизни, но все равно не будет себя чувствовать комфортно, находясь постоянно в движении. И опять-таки, будет хуже всем. Поэтому все стандарты каждый примеряет на себя: что одному хорошо, то другому не очень.