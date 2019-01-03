В Минтруда спрогнозировали, на сколько в 2019 году вырастут пенсии белорусов

Средняя пенсия по возрасту в Беларуси, по прогнозам, составит по итогам 2019 года 411 рублей. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. В декабре 2018 года средняя пенсия составила 394 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ранее Ирина Костевич отмечала, что в 2019 году планируется поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. Для выхода на такое соотношение пенсии в этом году должны вырасти не менее чем на 14%.

Власти планировали поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране в 2018 году, но пришлось перенести на нынешний.

Напомним, за 2018 год трижды повышали трудовые пенсии — с 1 ноября , 1 августа и 1 мая .