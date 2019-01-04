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Поздравление с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования социальной службы Республики Беларусь

04.01.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Поздравление с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования социальной службы Республики БеларусьУважаемые работники социальной защиты!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования социальной службы Республики Беларусь!

5 января 1919 года был образован Комиссариат социального обеспечения, положивший начало государственной социальной защите населения. Оказание помощи пенсионерам и инвалидам, малоимущим, назначение и выплата социальных пенсий и пособий, обслуживание одиноких престарелых граждан, предоставление различного рода услуг в быту гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, — это далеко не полный перечень задач, которые постоянно приходится выполнять работникам соцзащиты.

В системе социальной защиты населения Шарковщинского района трудятся свыше двухсот человек, которые с огромной самоотдачей и трудолюбием помогают людям, дарят им тепло и надежду.

Человеколюбие, милосердие, чуткость — это те лучшие качества, которыми обладают социальные работники.

Дорогие друзья! Пусть ваш благородный труд приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, о ком вы ежедневно заботитесь и кому отдаете душевное тепло.

В этот праздничный день желаем вам огромного счастья, профессионального успеха, жизненной энергии и безграничной любви.

Председатель Шарковщинского

районного исполнительного

комитета

 

Д.М.Ломако

 Председатель Шарковщинского

районного Совета депутатов

 

 

В.С.Шпец

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