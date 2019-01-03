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Минобразования разрешает «частнику» собирать отпечатки пальцев школьников для псевдонаучных тестов

04.01.2019 12:52 — Разное | KYKY  
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Министерство образование сотрудничает с частной фирмой под названием «Республиканский научно-практический центр спортивной и профессиональной ориентации», который открыл бывший спортивный чиновник Леонид Дворецкий. Компания занимается тем, что берёт отпечатки пальцев школьников и определяет оптимальные для них виды спорта. Но нюанс в том, что медики называют эту технологию лженаукой. «Радыё Свабода» разобралась, что происходит.

Проект реализуют сейчас в 20-и школах. Ученики бесплатно сдают отпечатки пальцев, а программа на их основании определяет перспективные для каждого конкретного ребёнка виды спорта − и даже амплуа в них (вратарь, защитник и тому подобное). В Минске, если сам захочешь пройти такой тест, придётся заплатить 50 рублей. Проект рассчитан на три года, а частной компанией, которая этим занимается, управляет Леонид Дворецкий.

Сергей Зубович, директор Мазоловской школы Витебского района, сказал: «Мы решили взяться за этот проект, посмотреть по биометрическим показателям, кому из детей какие виды спорта близки. Вот, например, он занимается легкой атлетикой, а по его биометрическим данным выгоднее заниматься другим видом спорта в дальнейшем». В Министерство образования подтвердили, что проект согласован, а ориентируются в нём на Федерацию биатлона, где проводят биометрические тесты. Об этом «Свабоде» сказал Александр Матюшонок из Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования. «Ожидания от проекта планируются неплохие», − сказал он.

Комментарии врачей

Инна Чарникова, заведующая лабораторией психологии спорта в «Республиканском научно-практическом центре спорта», говорит, что такие тесты нельзя воспринимать серьезно. По её словам, сложно определить склонность к какому-либо виду спорта даже по генетическим исследованиям, что уж говорить про биометрические тесты. Она сказала, что в беларуском спорте они официально не применяются: «Государственные учреждения, как мы, имеют право использовать только сертифицированные серьезные методики. Они [Леонид Дворецкий] пытались подавать научный проект в Минспорта, но он был раскритикован. Было заявлено, что никакого сотрудничества быть не может».

В 2016 году Комиссия по борьбе с лженаукой при Российской академии наук признала дерматоглифические тесты хиромантией: «Научных подтверждений тому, что по отпечаткам пальцев можно определить способности человека или дать рекомендации по выбору видов спорта, профессии или партнеров, не существует». А организации призвали не сотрудничать с компаниями, которые предлагают такие услуги, − и среди них упоминается InfoLife, чью технологию использует Леонид Дворецкий.

Комментарий Минспорта

Министерство спорта и туризма указано в качестве партнёра Дворецкого. Виталий Гаптар, начальник отдела спортивной науки, сказал, что Дворецкий не имеет никакого отношения к ведомству: «Мы делали уже замечание, говорили, чтобы они это с сайта убрали. Кто готов с ним сотрудничать − на свой страх и риск...». По словам мужчины, чтобы определить склонность ребёнка к какому-нибудь виду спорта, нужно провести минимум шесть генетических тестов, а это стоит больше тысячи долларов.

Виталий вспомнил, что Леонид Дворецкий раньше работал в Минспорта − в 90-е и начале нулевых. Как писала газета «Прессбол», в 2006 году Дворецкого осудили на пять лет с конфискацией имущества, с него и его коллеги взыскали около 535 тысяч долларов. Они занимались мошенничеством на тендерах.

Подробнее про компанию

«Республиканский научно-практический центр спортивной и профессиональной ориентации» − частные компания. Её директор − Леонид Казимирович Дворецкий. Он также работает начальником отдела диагностики и резерва кадров в госинституте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. Компания зарегистрирована в 2014 году на сына Дворецкого − Евгения Леонидовича. Она работает по франшизе InfoLife в Беларуси − её аппараты используют для тестов.

Физически институт нигде не расположен. По адресу, указанному на сайте, находится кабинет музыки в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Контакт». Охранница сказала журналисту, что компания Дворецкого тут не появлялась уже два месяца.

Разговор с Дворецким

По телефонам, указанным на сайте, отвечает сам Леонид Дворецкий. Журналисты сначала позвонили в качестве желающих пройти тест. Он рассказал: «По этой методике защищена уже не одна докторская диссертация, кандидатские. Мы сотрудничаем с Всероссийским научно-исследовательским институтом по физкультуре и спорту. Чтобы определить точность программы в Беларуси, мы провели обследование 15 олимпийских чемпионов и призеров Олимпийских игр. И меньше, чем на 93%, у них не было показателей врождённых способностей к своему виду спорта».

Потом ему позвонили уже в качестве журналистов «Радыё Свабода». Леонид сначала согласился на встречу на своём рабочем месте в Институте повышения квалификации, но на следующий день отказался разговаривать: «Надо встречаться официально. Ректор института даёт нам добро. Официально к нему, и с вами с удовольствием встречусь и поговорю». На вопрос, причём тут ректор, если компания частная и не принадлежит институту, Леонид ответил: «Я не частное лицо. Я работаю на государственной службе».

 
Теги: Минск
 
 
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