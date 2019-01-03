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Детский парк откроют на Рождество

04.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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7 января в Детском парке пройдет праздник «Это сказочное Рождество».

В программе — концерт, работа детских игровых и спортивных площадок.

 

Начало в 11:00

 

Детский парк откроют на Рождество

 

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  7 января в Детском парке пройдет праздник «Это сказочное Рождество». В программе — концерт, работа детских игровых и спортивных площадок.   Начало в 11:00    ...
 
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