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«Телефонная линия» в Могилевском облисполкоме
04.01.2019 — Разное | Савецкая вёска
5 января «телефонную линию» в Могилевском облисполкоме с 9.00 до 12.00 проведет управляющий делами облисполкома Григорий Воронин. Телефон 501869
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5 января «телефонную линию» в Могилевском облисполкоме с 9.00 до 12.00 проведет управляющий делами облисполкома Григорий Воронин. Телефон 501869
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