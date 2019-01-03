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Побег из "туркменского рая": гражданин Туркменистана вез соотечественницу через белорусскую границу в... сумке
Днем 3 января при оформлении на выезд из Беларуси автомобиля ВАЗ российской регистрации гомельские пограничники обнаружили нарушительницу границы.
Их внимание во время осмотра багажника транспортного средства совместно с сотрудником таможни привлекла крупногабаритная хозяйственная сумка, которая подавала «признаки жизни».
В ней была обнаружена 22-летняя гражданка Туркменистана, которая с помощью своего соотечественника таким способом рассчитывала пересечь границу.
Граждане Туркменистана задержаны и помещены на время разбирательства в ИВС УВД Гомельского облисполкома. Начат административный процесс по статьям 23.29 и 23.55 КоАП Республики Беларусь за покушение на незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания.
Молодому человеку также грозит привлечение к административной ответственности по п.13 ч.7 статьи 2.4 КоАП за пособничество в незаконном пересечении границы.
Напомним, как сообщалось ранее,
Для выезда из страны жителям Туркменистана, как некогда и белорусам, необходимо получить специальное разрешение. Теперь такое разрешение лицам младше 40 лет просто не выдают.
Ограничение введено из-за того, что в связи с крайне низким уровнем жизни молодежь бежит из страны. В итоге в Туркменистане уже некому работать и даже служить в армии.
Что касается конкретного случая на белорусской границе, по всей видимости, девушка выехала из Туркменистана нелегально и, вполне возможно, что без документов, поэтому и пряталась в багажнике авто.
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Побег из "туркменского рая": гражданин Туркменистана вез соотечественницу через белорусскую границу в... сумке
Днем 3 января при оформлении на выезд из Беларуси автомобиля ВАЗ российской регистрации гомельские пограничники обнаружили нарушительницу границы.
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