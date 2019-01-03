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Ого! Обучение школьника на селе стоит почти в 2,5 раза дороже, чем в городе
Совмин утвердил Положение о планировании расходов местных бюджетов на финансирование госучреждений общего среднего образования.
На одного школьника, который обучается в учреждениях образования, расположенных в городах и посёлках городского типа, норматив составляет 1 667,92 руб. в год, в сельских населённых пунктах — 3 808,76 руб.в год.
Кроме того, в зависимости от типа учреждения образования, численности обучающихся, территории к нормативу будут применяться корректирующие коэффициенты.
Норматив включает расходы на реализацию образовательных программ общего среднего образования, специального образования и т. д.
Сюда относятся расходы на оплату труда педработников, выходные пособия, командировки, оплата связи, транспортных услуг и др.
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Совмин утвердил Положение о планировании расходов местных бюджетов на финансирование госучреждений общего среднего образования.
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