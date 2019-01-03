Ого! Обучение школьника на селе стоит почти в 2,5 раза дороже, чем в городе

На одного школьника, который обучается в учреждениях образования, расположенных в городах и посёлках городского типа, норматив составляет 1 667,92 руб. в год, в сельских населённых пунктах — 3 808,76 руб.в год.





Кроме того, в зависимости от типа учреждения образования, численности обучающихся, территории к нормативу будут применяться корректирующие коэффициенты.









Норматив включает расходы на реализацию образовательных программ общего среднего образования, специального образования и т. д.





Сюда относятся расходы на оплату труда педработников, выходные пособия, командировки, оплата связи, транспортных услуг и др.







