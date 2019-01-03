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Акция «Наши дети»

04.01.2019 10:57 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Подарки получили 120 ребятишек

К масштабной благотворительной акции «Наши дети» присоединились районные организации. Уделить внимание всем – главная задача акции.

27 декабря депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Жанна Стативко, председатель райсовета депутатов Ирина Нигериш и депутат областного Совета депутатов, председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елена Шаблинская посетили в Высоком дом семейного типа и педиатрическое отделение городской больницы. Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»

– У каждого ребенка должен быть праздник. Ежегодно мы принимаем участие в этой акции и обязательно – с утренниками для детей с ограниченными возможностями. Хочется, чтобы Новый год стал праздником надежды, а мечты всех ребят были реализованы. Наш территориальный центр за счет спонсорской помощи поздравил с Новым годом 120 детей, – рассказала Елена Шаблинская.

С удовольствием присоединились к акции председатели райсовета депутатов Ирина Нигериш и районной общественной организации «Белая Русь» Людмила Журавлева – 28 декабря с полезными гостинцами они посетили педиатрическое отделение Каменецкой районной больницы.

В тот же день в районном Доме культуры на новогодний благотворительный утренник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Педагоги Центра дополнительного образования детей и молодежи г. Каменец специально для более чем пятьдесят ребят подготовили увлекательные представления, создавая сказку для маленьких жителей района.

29 декабря с подарками в детский дом семейного типа в Турне Большой приехали председатель райисполкома Валентин Зайчук; начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Мария Кузьмицкая, директор ОАО «АгроНива» Виктор Бобр, представители ОАО «Беловежский», председатель районного отдела «Белорусского фонда мира» Светлана Булах, а также Елена Шаблинская.Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»
Акция «Наши дети»

Не осталась без внимания и поздравления с наступающими праздниками жительница агрогородка Турна Большая, особый ребенок София Войцехович.

Акция «Наши дети» в стране продлится по 11 января. Ни один ребенок не останется без новогодних подарков и заботы со стороны взрослых, заверяют участники акции.

Наталия КОВПАНЬКО.

nataliya.kovpanko@mail.ru.

фото Виталия Дулевича

 

В педиатрическом отделении Каменецкой ЦРБ.

Акция «Наши дети»

В Доме культуры – свое настроение.

Акция «Наши дети»

Сладкие угощения по душе малышам.

В Турне Большой дети заряжают оптимизмом.

 
 
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  Подарки получили 120 ребятишек К масштабной благотворительной акции «Наши дети» присоединились районные организации. Уделить внимание всем – главная......
 
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