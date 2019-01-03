Акция «Наши дети»

Подарки получили 120 ребятишек

К масштабной благотворительной акции «Наши дети» присоединились районные организации. Уделить внимание всем – главная задача акции.

27 декабря депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Жанна Стативко, председатель райсовета депутатов Ирина Нигериш и депутат областного Совета депутатов, председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Елена Шаблинская посетили в Высоком дом семейного типа и педиатрическое отделение городской больницы.



























– У каждого ребенка должен быть праздник. Ежегодно мы принимаем участие в этой акции и обязательно – с утренниками для детей с ограниченными возможностями. Хочется, чтобы Новый год стал праздником надежды, а мечты всех ребят были реализованы. Наш территориальный центр за счет спонсорской помощи поздравил с Новым годом 120 детей, – рассказала Елена Шаблинская.

С удовольствием присоединились к акции председатели райсовета депутатов Ирина Нигериш и районной общественной организации «Белая Русь» Людмила Журавлева – 28 декабря с полезными гостинцами они посетили педиатрическое отделение Каменецкой районной больницы.

В тот же день в районном Доме культуры на новогодний благотворительный утренник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Педагоги Центра дополнительного образования детей и молодежи г. Каменец специально для более чем пятьдесят ребят подготовили увлекательные представления, создавая сказку для маленьких жителей района.

29 декабря с подарками в детский дом семейного типа в Турне Большой приехали председатель райисполкома Валентин Зайчук; начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Мария Кузьмицкая, директор ОАО «АгроНива» Виктор Бобр, представители ОАО «Беловежский», председатель районного отдела «Белорусского фонда мира» Светлана Булах, а также Елена Шаблинская.















Не осталась без внимания и поздравления с наступающими праздниками жительница агрогородка Турна Большая, особый ребенок София Войцехович.

Акция «Наши дети» в стране продлится по 11 января. Ни один ребенок не останется без новогодних подарков и заботы со стороны взрослых, заверяют участники акции.

Наталия КОВПАНЬКО.

nataliya.kovpanko@mail.ru.

фото Виталия Дулевича

В педиатрическом отделении Каменецкой ЦРБ.





В Доме культуры – свое настроение.





Сладкие угощения по душе малышам.

В Турне Большой дети заряжают оптимизмом.