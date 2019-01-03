|
Зонд NASA изучил объект «край света»
Автоматическая межпланетная станция New Horizons не обнаружила спутников, пылевых колец и газовой комы у объекта Пояса Койпера 2014 MU69, или Ультима Туле (его также называют «край света»), в ходе близкого пролета 1 января 2019 года. Кроме того, команда миссии показала стереоизображение и анимацию, позволяющие увидеть объект в объеме. Трансляция брифинга
Поисковая кампания охватывала регион с радиусом 150 километров от Ультимы Туле. В конечном итоге камеры и научные инструменты станции не обнаружили признаков наличия у объекта пылевых колец, газовой комы, которая могла бы взаимодействовать с солнечным ветром, а также спутников диаметром до ста метров. Объект 2014 MU69 оказался представителем «холодных» классических объектов Пояса Койпера, орбиты которых в течение миллионов лет оставались невозмущенными.
Цвет Ультимы Туле совпадает с цветом подобных ей тел в Поясе Койпера, причем цвет обоих долей 2014 MU69 почти идентичен, что характерно для «контактных двойных систем», где тела не сливаются полностью, а обращаются вокруг общего центра масс. Есть предположение, что в системе существовало третье тело, унесшее с собой часть импульса, из-за чего «Ультима» и «Туле» столь мягко соприкоснулись, а не слились в один объект.
Команда миссии показала и ряд новых изображений, в частности, снимок объекта с увеличенной яркостью, на котором стали видны звезды, а также стереоизображение и анимацию, составленных из двух кадров, сделанных с интервалом в 38 минут с расстояний 61 и 28 тысяч километров, позволяющие увидеть Ультиму Туле в объеме. Эти кадры помогли определить, что на меньшей доле объекта («Туле») есть область, похожая на впадину, а также что более яркий материал находится в низинах, а не на возвышенностях.
New Horizons — первый космический аппарат, пролетевший мимо Плутона на близком расстоянии. Благодаря собранным за несколько дней данным астрономы узнали, что на Плутоне есть криовулканы, ледники, горные цепи и признаки подповерхностного океана, а также впервые увидели его спутники Харон, Никту, Гидру и Кербер в деталях. После пролета в 2015 году руководство миссии решило в период с 2016 по 2021 год исследовать пояс Койпера, расположенный на расстоянии 30−55 астрономических единиц от Солнца и содержащий тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы.
Основной целью для исследований стал объект 2014 MU69, или Ультима Туле (Ultima Thule — название было дано в честь мифического острова на севере Европы в древней и средневековой литературе и картографии). Это транснептуновый объект из
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автоматическая межпланетная станция New Horizons не обнаружила спутников, пылевых колец и газовой комы у объекта Ультима Туле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)