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Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома будет судить один из столичных судов
04.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака будут судить в суде Центрального района Минска. Суд начнется 10 января.
Андрей Стрижак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно, в крупном размере). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого.
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Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома будет судить один из столичных судов
Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака будут судить в суде Центрального района Минска....
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