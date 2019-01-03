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Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома будет судить один из столичных судов

04.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома будет судить один из столичных судов

Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака будут судить в суде Центрального района Минска. Суд начнется 10 января.

Андрей Стрижак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно, в крупном размере). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого.

 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака будут судить в суде Центрального района Минска....
 
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