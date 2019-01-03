Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома будет судить один из столичных судов





Начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака будут судить в суде Центрального района Минска. Суд начнется 10 января.

Андрей Стрижак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно, в крупном размере). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого.

Подпишитесь на наш канал в