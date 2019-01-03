В субботу лидер чемпионата области по мини-футболу проэкзаменует «Беллакт»





В субботу, 5 января, стартует седьмой тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу. Волковысский «Беллакт» на своей домашней площадке средней школы № 7 примет лидера группы «Б» команду «ПК им. В.И. Кремко» . Матч начнется в 14 часов.

Напомним, что матч на выезде в Квасовке 1 декабря прошлого года закончился победой хозяев 10:4.

В предыдущем туре дома «Беллакт» в упорной борьбе уступил команде из Вороново 5:7. А «Цементник» из Красносельского на выезде уступил «Новогрудку» 10:4.

Остальные матчи тура также пройдут в субботу: «Вороново» примет» Новогрудок», «Лида» островецкпй «Союз», «Мосты» сыграют дома с «Ошмянами», а слонимский «Форсаж» примет сморгонских «Медведей». «Цементник» тур пропускает.





А в воскресенье приглашаем поклонников этой игры на матч очередного шестого тура зимнего чемпионата волковысской футбольной лиги . Соревнования проходят в спортзале средней школы № 7 Волковыска и проходят с 11 до 18 часов. Украшением тура станет матч дня между прошлогодним чемпионом командой «Спарта» и лидером нынешнего чемпионата командой «Штурм» . Матч начнется в 17 часов.

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