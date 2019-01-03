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В субботу лидер чемпионата области по мини-футболу проэкзаменует «Беллакт»
04.01.2019 — Разное | Новости Волковыска
В субботу, 5 января, стартует седьмой тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу. Волковысский «Беллакт» на своей домашней площадке средней школы № 7 примет лидера группы «Б» команду
Напомним, что матч на выезде в Квасовке 1 декабря прошлого года закончился победой хозяев 10:4.
В предыдущем туре дома «Беллакт» в упорной борьбе уступил команде из Вороново 5:7. А
Остальные матчи тура также пройдут в субботу: «Вороново» примет» Новогрудок», «Лида» островецкпй «Союз», «Мосты» сыграют дома с «Ошмянами», а слонимский «Форсаж» примет сморгонских «Медведей». «Цементник» тур пропускает.
А в воскресенье приглашаем поклонников этой игры на матч очередного шестого тура зимнего чемпионата
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В субботу, 5 января, стартует седьмой тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу. Волковысский «Беллакт» на своей...
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