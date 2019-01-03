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Беларус сделал фото в форме инспектора ГАИ. Его оштрафовали

04.01.2019 14:42 — Разное | KYKY  
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В конце ноября 29-летний парень из Полоцка опубликовал в соцсетях своё фото в форме инспектора ГАИ. У него в руках были пистолет и наручники. Но есть один нюанс − он никогда не работал правоохранителем, а это значит, что он незаконно носил форму гаишника, пишет TUT.by со ссылкой на gorod214.by.

Милиция быстро разобралась, кто сфотографировался в форме инспектора ГАИ, и определила, что он никогда не работал правоохранителем. Так как по закону нельзя носить форму сотрудника госоорганов со знаками различия тому, кто на это не имеет права, суд Полоцка и Полоцкого района оштрафовал парня на пять базовых величин (122,5 рубля). Об этом рассказала Ольга Шкураторва, официальный представитель УВД облисполкома.

Как рассказала Ольга, «решение суда вступило в законную силу 29 декабря. В ходе проверки установлено, что для снимка, размещенного в социальной сети, использовано пневматическое оружие».

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В конце ноября 29-летний парень из Полоцка опубликовал в соцсетях своё фото в форме инспектора ГАИ. У него в руках были пистолет и наручники. Но есть один нюанс − он...
 
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