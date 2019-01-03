Беларус сделал фото в форме инспектора ГАИ. Его оштрафовали

В конце ноября 29-летний парень из Полоцка опубликовал в соцсетях своё фото в форме инспектора ГАИ. У него в руках были пистолет и наручники. Но есть один нюанс − он никогда не работал правоохранителем, а это значит, что он незаконно носил форму гаишника, пишет TUT.by со ссылкой на gorod214.by.

Милиция быстро разобралась, кто сфотографировался в форме инспектора ГАИ, и определила, что он никогда не работал правоохранителем. Так как по закону нельзя носить форму сотрудника госоорганов со знаками различия тому, кто на это не имеет права, суд Полоцка и Полоцкого района оштрафовал парня на пять базовых величин (122,5 рубля). Об этом рассказала Ольга Шкураторва, официальный представитель УВД облисполкома.

Как рассказала Ольга, «решение суда вступило в законную силу 29 декабря. В ходе проверки установлено, что для снимка, размещенного в социальной сети, использовано пневматическое оружие».