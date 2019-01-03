В БГУ изучают облачные технологии, но вопросы к экзамену больше похожи на философию

В IT-стране студенты должны изучать современные технологии, вот в БГУ на факультете прикладной математики и информатики ввели дисциплину «Облачные информационные технологии». Казалось бы, всё хорошо, правильно делают. Но в твиттере пользователь @nadvorie опубликовал сканы экзаменационных вопросов − и мы не нашли ни одного вопроса по теме. Это больше похоже на экзамены по философии или педагогике, чем по облачным технологиям.

Как рассказал @nadvorie, ему эти сканы передали студенты-стажёры, «и им сдавать это». Так, им нужно подготовиться к ответу на вопрос «В чём суть конфликта традиционных форм обучения и электронного обучения? Это конфликт поколений?» или «Почему у современной молодёжи резко понижается стремление к получению знаний традиционными методами?» Кажется, один вопрос про облачные технологии всё-таки есть − №35: «Объясните суть третьего этапа: Размещение на облачном ресурсе созданного приложения − редакции (восстановленного) прообраза лекции».

Преподаватель по этому предмету, скорее всего, Рогальский Евгений Сергеевич (страница на сайте ФПМИ и на сайте БГУ ). Отметим, что среди его достижений − грамота медаль «За духовное возрождение» Экзархата России, а также юбилейная медаль «90 лет Российской разведки»).