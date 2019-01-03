В Могилёве пожаловались на аварийные балконы. Посмотрите, как решилась проблема

Коммунальщики в Могилёве придумали отличный способ решения проблем, на которые жалуются жители. Полтора года назад в хрущёвке начали капитальный ремонт, но всё ещё не закончили. Люди пожаловались на балконы, которые и балконами назвать трудно, а коммунальщики просто забили досками дверь со стороны улицы − чтобы люди не могли выйти на эти плиты, которые скоро упадут. Обо всей ситуации рассказал телеканал СТВ.

С другой стороны дома балконы получше, так что коммунальщики забивать их досками не стали. Но всем жильцам выдали предписания с запретом ими пользоваться. Но, например, жительница дома Вера Потупчик всё равно сушит на балконе бельё и хранит вещи. По её словам, есть и другая проблема − после ремонта кровли она стала протекать ещё больше, чем раньше.

Владимир Филипченко, начальник отдела Могилёвского городского управления коммунальных предприятий, сказал, что изначально коммунальщики не знали об аварийном состоянии балконных плит: «По результатам обследования проводится корректировка проектной документации. На это тоже идет время. Объект полностью обеспечен финансированием. С учетом погодных условий ремонт планируется полностью завершить до конца первого полугодия». Жильцы же надеются, что в этот раз их не обманут, и в итоге за два года капитальный ремонт закончат.