«Четыре месяца я держался на одних соках и отвык жевать». История минчанина, который собирается перестать есть

Три года Юрий учился у мультимиллионера, потом стал заниматься коучингом, а сейчас развивает свой туристический бизнес. И активно работает над своей системой питания: Юрий — фрукторианец, но считает, что однажды и вовсе сможет отказаться от еды. Вместе с проектом «Живая Библиотека» CityDog.by рассказывает вам о его необычном опыте.

ВАЖНО: мнение героя может не совпадать с мнением редакции. Перед тем как начать экспериментировать с собственным рационом питания, обязательно проконсультируйтесь с врачом.



Фото: citydog.by

«За первые две недели я похудел на 13 кг»

— Я очень люблю читать и именно из книг узнал о других типах питания, — начинает свой рассказ герой, когда мы встречаемся в одном из кафе в центре. — Впервые про фрукторианство я прочитал 6−7 лет назад в книгах Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности». Там он упоминал про мясо и его негативные свойства, но тогда меня куда больше интересовали технологии достижения каких-то результатов, так что тему питания я изучил вскользь.

Через пару лет я перечитывал работы Зеланда: особенно заинтересовался, когда дошел до раздела про сыроедение, где автор расписывал, сколько у людей, практикующих такой тип питания, появляется сил и как они перестают болеть. Вспомнил, что после 30 лет у человеческого организма наступает упадок, и решил проверить, насколько реально предотвратить это при помощи питания.

Так летом 2015 года я резко решил, что стану сыроедом, пропустив стадии вегетарианства и веганства.

До этого я ел все подряд. И первое время такие резкие перемены сильно сказывались на организме: я чувствовал себя ужасно, не было желания ничего делать и никого видеть. Есть хотелось так сильно, что я просто лежал на диване и ждал, пока все закончится. Но понимал, что если сорвусь, то вернусь назад и не смогу закончить эту перестройку организма.

Больше всего помогала информация: если я чувствовал, что не выдерживаю, начинал читать и пересиливал себя. Меня отпустило через две с половиной недели, и за это время я потерял около 13 килограммов.

Переходный момент — это самое трудное, и Юра признается, что поначалу у него случались «откаты». Тяжелее всего было отказаться от рыбы — ее парень с детства ел чуть ли не каждый день. Временами он все же срывался на традиционную еду, но потом всегда ругал себя за то, что не сдержался.

— Первое время человека мотает, как флюгер, и если у него нет четких причин, почему он меняет свое питание, то, скорее всего, он сорвется. Я тоже не видел особого эффекта и иногда «откатывался» на уровень веганства.

Но к концу лета вдруг почувствовал реальные изменения: как-то раз приехал к девушке, которая приготовила мой любимый сырный суп, съел его, а через час почувствовал сильную тяжесть и туман перед глазами. Так я понял, что новый тип питания работает.

Чем больше становился период моего чистого сыроедения, тем больше вычищался организм и меня переставало тянуть к прежней еде. В какой-то момент ее просто перестало хотеться: прожевать кусок я еще мог, но проглотить — уже нет.

«Четыре месяца я держался на одних соках и отвык жевать»

Рацион фрукторианцев может варьироваться: есть те, кто включает в него не только фрукты, но и орехи и некоторые овощи вроде помидоров и огурцов. Другие едят только сырые необработанные плоды; некоторые предпочитают моноедение, когда за один прием пищи съедать можно только один фрукт.

Юрий питался в основном яблоками, виноградом, хурмой, помидорами черри, иногда манго и авокадо, изредка пил чай без сахара. На таком питании он жил до этого лета — и понял, что хочет идти дальше.

— Я решил, что уже достаточно прочно обосновался на уровне фрукторианства, и захотел попробовать перейти на следующий уровень — сокопитие. Погода и ресурсы как раз способствовали этому, а я уже настолько сократил уровень потребляемого, что мог съесть 2−3 мандаринки и понять, что сыт.

Сначала я покупал упакованные магазинные соки, потом перешел на свежевыжатые. Постепенно мне перестало хотеться даже фруктов — я отвык жевать, ведь пить гораздо легче.

«Откаты» тоже были, но организм воспринимал их уже по-другому: как-то раз я купил себе граммов 200 веганского салата — и через час-полтора мне стало так плохо, что я чуть было не потерял сознание. Так происходит, если «спускаешься» больше чем на уровень назад. Например, если сыроед, который питается так долго, съест много мяса, то может даже умереть.

На соках я жил четыре месяца, но этот уровень пока для себя не закрепил — из-за большой нагрузки и психологического давления мне снова пришлось перейти на фрукторианство, однако сейчас я опять стараюсь вернуться к сокопитию.

«После соков я хочу перейти на воду, а потом на неедение»

Юрий говорит, что изменил свое питание совсем не из-за этических причин — хотя многие фрукторианцы исходят именно из них. У него были свои мотивы, один из которых — свобода от питания. Поэтому сокопитие не последний, а лишь переходный этап для героя: после этого Юрий планирует пить только воду, а к 2020 году и вовсе перестать есть.

— Освоив один уровень, ты понимаешь, что можешь больше, — и начинаешь искать новую информацию. Я человек, который периодически ставит перед собой какие-то цели, поэтому максимальная свобода от пищи стала для меня очередным вызовом.

Я лично знаком с человеком, который жил без питания четыре года. Сейчас он вернулся на фрукторианство, потому что ему не хватило интереса держаться дальше на неедении. Как такое возможно? Когда мы повышаем свой уровень питания от вегетарианства до веганства, затем сыроедения, фрукторианства, сокопития и наконец неедения — это очень грубая классификация, потому что тут есть много подуровней: наше тело прочищается и наполняется энергией. Кто-то называет ее праной, кто-то эфиром. И эта энергия восполняет ту, что мы получаем от еды.

Я сравниваю человеческий организм с неким резервуаром, который необходимо наполнять. И сделать это вы можете двумя путями: либо едой, либо эмоциями и каким-то внутренним подъемом. Если человек делает это вторым способом, он хочет есть меньше — думаю, каждый из нас может вспомнить хотя бы один день из своей жизни, когда происходило что-то настолько эмоциональное, что вам даже не хотелось есть.

Эти 100% резервуара каждый из нас заполняет в разной пропорции: кто-то получает много положительных эмоций и ест мало, а кто-то наоборот. А вот из-за негативных переживаний изначальный объем, наоборот, увеличивается, и люди начинают переедать.

Конечно, если человек, который раньше ел все подряд, резко перейдет к неедению, он умрет, ведь он не будет к этому подготовлен. Это как привести в спортзал человека, который никогда не занимался спортом, и дать ему жать 100 кг — скорее всего, этот вес его просто раздавит. Но тот, кто занимался долгое время и постепенно шел к этому весу, сможет его поднять.

«Я поговорю с медиками только тогда, когда перестану есть»

Одна из причин, почему Юрий изменил свое питание, была в том, что он хотел чувствовать себя хорошо. Сейчас, признается герой, у него отличное самочувствие, и он совсем не болеет. Наоборот, повысилась работоспособность, снизилась усталость, и даже сократилось необходимое время сна.

— Параллельно моей тренерской деятельности какое-то время я работал в российской компании по продаже курсов по психологии. Когда у нас заканчивался рабочий день, ребята-коллеги постоянно жаловались на усталость — а я по ощущениям был готов пойти и на вторую смену. Я чувствовал, как много у меня энергии, и понимал, что потребность во сне уменьшается, хотя раньше я любил поспать и 8, и 10, и 12 часов.

Мои друзья и родные видят, что я жив и здоров, поэтому сейчас к моему питанию относятся спокойно. Хотя поначалу было не так: родственники переживали, тетя постоянно повторяла, что нужно есть мясо или у меня не будет сил, а жена ее сына все пыталась познакомить меня с диетологом.

Но я решил, что поговорю с медиками только тогда, когда дойду до уровня неедения: у них будут книжные знания, а у меня — факты. С врачами за все это время я сталкивался только во время водительской медкомиссии. Там мой рацион никто не уточнял, но справки с положительными результатами получил от всех специалистов.

Конечно, когда организм перестраивается, проявляются и какие-то его негативные реакции на этот процесс: возникают проблемы с кожей, в целом может ухудшаться внешний вид. Это потому, что тело чистится, — такое проходит. И все-таки, если со здоровьем были проблемы, они обостряются.

В моем случае ничего опасного не всплыло, ведь за состоянием своего организма я следил всегда: никогда не курил, в 2009 году перестал пить алкоголь. Единственное, что стало меня беспокоить, — проблема с зубами, которые не лечу уже пару лет.

Я редко кому-то рассказываю о своем образе питания и уж точно никого не агитирую. Но родственники, с которыми я живу, а им 66 и 70 лет, со временем стали есть меньше мяса и больше овощей и фруктов. Я ничего им не говорил, но они видели, как я питаюсь, и в их рационе тоже произошли какие-то изменения.

Или, например, мой друг, который раньше достаточно много курил и пил, сейчас отказался от этих привычек, стал заниматься спортом, а где-то месяц назад позвонил мне и спросил, какие фрукты лучше покупать. Наверное, люди понимают, что я не дурак и что-то в таком питании понимаю, раз со мной все до сих пор хорошо.

«Я наставил на девушку руку — и у нее прошли боли в груди»

— Мне не раз говорили, что у меня есть разного рода способности и если я буду над ними работать, то смогу их открыть. Питание помогает сделать это — и это был еще один фактор, почему я так вдохновился этой идеей.

Пока не могу сказать, что у меня открылось что-то конкретное, но однажды на семинаре по йоге, когда я наставил руку на девушку, с которой делал упражнение в паре, она вдруг заплакала.

Оказалось, что в этот момент у нее прошли сильные боли в груди, которые продолжались уже долго. Представляете себе пожарный шланг? Тогда у меня было ощущение, что из моей руки идет настолько же сильный поток энергии.

После того как я изменил свой рацион, у меня сильно повысился уровень осознанности — я стал очень четко понимать, зачем делаю те или иные вещи.

Есть и другие плюсы: например, я практически не потею — еду летом в транспорте, смотрю, как люди с лишним весом буквально обливаются потом, а мне нормально. Еще одно преимущество — свобода от туалета. Вспоминая о том, сколько из меня выходило, когда я ел все подряд, и в каком это было виде, я понимаю, что теперь мне это неприятно, — и эти мысли тоже помогают держаться на моем уровне питания.

Мне кажется, вернуться к прежнему рациону смогу только при условии, что передо мной поставят выбор: или ты съедаешь это, или мы тебя убьем — жизнь мне все-таки дороже. Но такое, конечно, вряд ли произойдет со мной, так что я не планирую останавливаться.

А если вылезут какие-то проблемы со здоровьем, значит это произошло потому, что я стал более чистым. И значит, наоборот, необходимо продолжить этот путь, чтобы их побороть.