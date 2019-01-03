ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Porsche показала спорткар с кузовными панелями, изготовленными из смеси волокон льна и конопли

04.01.2019 16:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Porsche обнародовали характеристики обновленного спорткара 718 Cayman GT4 Clubsport, разработанного специалистами гоночного отделения компании в Вайссахе.


По словам разработчиков, это первый в мире мелкосерийный гоночный автомобиль с кузовными панелями из композитных материалов, изготовленных с применением натуральных материалов. Так, дверные панели и заднее антикрыло выполнены из смеси органических волокон льна и конопли, не уступающей по прочности и легкости традиционному углеволокну.


718 GT4 Clubsport оснащен 3,8-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем мощностью 425 лошадиных сил — прирост мощности по сравнению с прежней версией составляет 40 сил. Крутящий момент передается на задние колеса при помощи усиленного 6-ступенчатого преселективного «робота» с двумя дисками сцепления и межколесного дифференциала с механической блокировкой на задней оси.


Облегченная передняя подвеска позаимствована у старшей гоночной модели 911 GT3 Cup. Масса 718 Cayman GT4 Clubsport, оснащенного каркасом безопасности и гоночным сиденьем с 6-точечными ремнями безопасности, составляет 1320 кг.


Обновленный спорткар будет доступен в двух версиях — Trackday для пилотов, участвующих в любительских соревнованиях, и Competition для профессиональных гонщиков, выступающих в национальных и международных гоночных сериях.

Начальная стоимость обновленного 718 Cayman GT4 Clubsport — 134 тыс. евро. Обе модификации купе уже доступны для заказа, первые поставки клиентам запланированы на февраль 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Porsche обнародовали характеристики обновленного спорткара 718 Cayman GT4 Clubsport, разработанного специалистами гоночного отделения компании в Вайссахе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хакеры выложили в открытый доступ личные данные сотен немецких политиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика