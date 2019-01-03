Porsche показала спорткар с кузовными панелями, изготовленными из смеси волокон льна и конопли

В Porsche обнародовали характеристики обновленного спорткара 718 Cayman GT4 Clubsport, разработанного специалистами гоночного отделения компании в Вайссахе.





По словам разработчиков, это первый в мире мелкосерийный гоночный автомобиль с кузовными панелями из композитных материалов, изготовленных с применением натуральных материалов. Так, дверные панели и заднее антикрыло выполнены из смеси органических волокон льна и конопли, не уступающей по прочности и легкости традиционному углеволокну.





718 GT4 Clubsport оснащен 3,8-литровым оппозитным шестицилиндровым двигателем мощностью 425 лошадиных сил — прирост мощности по сравнению с прежней версией составляет 40 сил. Крутящий момент передается на задние колеса при помощи усиленного 6-ступенчатого преселективного «робота» с двумя дисками сцепления и межколесного дифференциала с механической блокировкой на задней оси.





Облегченная передняя подвеска позаимствована у старшей гоночной модели 911 GT3 Cup. Масса 718 Cayman GT4 Clubsport, оснащенного каркасом безопасности и гоночным сиденьем с 6-точечными ремнями безопасности, составляет 1320 кг.





Обновленный спорткар будет доступен в двух версиях — Trackday для пилотов, участвующих в любительских соревнованиях, и Competition для профессиональных гонщиков, выступающих в национальных и международных гоночных сериях.

Начальная стоимость обновленного 718 Cayman GT4 Clubsport — 134 тыс. евро. Обе модификации купе уже доступны для заказа, первые поставки клиентам запланированы на февраль 2019 года.