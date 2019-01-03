Финансовые «часы» работают без сбоев

В этом году исполняется 100 лет финансовой системе нашей страны. История этой структуры началась 7 января 1919 года, когда временным рабоче-крестьянским правительством был утвержден комиссариат финансов. За долгие 100 лет отрасль финансовой системы прошла не одно испытание, много раз переименовывалась, но никогда не останавливалась в своём развитии и усовершенствовании. И сегодня финансовое ведомство республики слаженно выполняет задачи по обеспечению бюджета страны финансовыми ресурсами и рациональному использованию государственных средств. Впрочем, это касается не только масштабов страны, но и местных районных финансовых отделов.

Накануне профессионального праздника, а именно завтра День банковских и финансовых работников Беларуси, журналист «ШК» встретилась с начальником финансового отдела Хотимского райисполкома Жанной Беликовой.

— Жанна Михайловна, с какого времени вы возглавляете финансовый отдел?

— В должности руководителя с 2018 года. Судьба сложилась так, что в данной сфере, в финансовом отделе, я работала и ранее, с 2005 года – 7 лет.

— Как сложилось, что вы занялись именно финансами?

— Не знаю. Это, наверное, любовь к точности, точным наукам, к цифрам.

А вообще, стоит заметить, что финансист – это общее название целого ряда профессий, то есть в самом понятии и все бухгалтерские специальности, банкиры, финансовые директора компаний, работники кредитных обществ и другие специалисты, в сферу профессиональной деятельности которых входит та или иная форма оборота денег. Финансисты могут заниматься выдачей и сопровождением кредитов; налоговыми операциями и расчётом бюджета; страховым делом; международной экономической деятельностью, связанной с финансами.

— Какие задачи ставятся перед вами как руководителем и перед всем финансовым отделом?

— Основная наша задача – это, конечно же, стоять на страже финансов района, следить за сбалансированностью бюджета, поддерживать наиболее уязвимые слои населения и многое другое, так всего и не скажешь.

— Привносятся ли в вашу сферу инновационные проекты?

— Наша сфера деятельности никогда не стоит на месте. От всех требуется постоянное обучение, слежение за развитием прогресса в технологической сфере. Перед нами ставятся новые задачи, пути их решения. Создаются всё новые и новые базы, ставятся новые условия. А мы стремимся соответствовать.

— Жанна Михайловна, а какими профессиональными качествами должен обладать финансист?

— Признаюсь, что их много. Во-первых, это образованный человек, обладающий аналитическим умом, ведь нередко финансистам нужно принимать верные решения очень быстро. Умение качественно прогнозировать ситуацию – это также неотъемлемое качество хорошего специалиста финансовой отрасли. Ну и, естественно, финансист должен быть исключительно честным человеком, ведь именно ему доверяют деньги.

— На вашу службу возложены серьёзные и важные для района функции. Расскажите о тех людях, которые работают с вами в этой сфере.

— В состав коллектива нашего отдела сейчас входит 7 человек, работа которых строго систематизирована и должна быть слаженной, как единый механизм. У нас есть и отдел доходов, и отдел бюджетной инспекции, где обязанности каждого строго регламентированы. Сотрудники с полной отдачей относятся к исполнению своих служебных обязанностей. Хорошо, что есть кому и у кого учиться, сочетать опыт и юношеское рвение. В коллективе есть и молодые сотрудники, и поколение, которое проработало в финансовой сфере не один десяток лет. Но могу сказать от себя, что коллектив очень сплочённый.

Наше поколение работников с уважением и благодарностью вспоминает ветеранов труда финансовой сферы, так сказать, своих учителей, которые передавали бесценный опыт и внесли большой вклад в развитие и укрепление финансового отдела. Мы приглашаем их на все мероприятия, связанные с нашей профессией, да и просто рады видеть в любой день.

Сразу же стоит вспомнить Нину Дёмкину, которая проработала в финансовом отделе 20 лет. Это опытнейший специалист, профессионал своего дела, да и просто приятный и открытый человек, у которого можно не только проконсультироваться по вопросам финансов, но и просто поговорить о жизни.

Бесценный опыт нам передала Татьяна Сидорина, которая отличалась не только профессиональными качествами, но и человеческими. Она радела за сплочённость коллектива, все были под её надёжной защитой и могли обратится к ней с любым вопросом. В честь 90-летия структуры за высокие показатели в работе, инициативу и исполнительность Татьяне Васильевне были вручены юбилейные монеты «90 лет финансовой системе Республики Беларусь».

Значимый вклад в развитие финансового отдела внесла Тамара Ячменёва, главный бухгалтер, проработавшая в нашей структуре 14 лет. Ей можно было поручить любое дело, так как это был ответственный специалист, с хорошими знаниями. И за всё время работы зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны.

Не могу обойти стороной и Ольгу Пузыревскую, Валентину Могильную, которые долгое время проработали в нашем отделе. Каждая из них работала в своей сфере. Ольга Николаевна – в отделе доходов, а Валентина Семёновна, главным экономистом.

Хочу заметить, что все члены коллектива вносили посильный вклад в нашу сферу деятельности, даже наш технический работник – Мария Трубиленко, которая отработала на этом месте 29 лет. Она не просто хорошо выполняла свои обязанности, но и была человеком с открытой душой, с которым в свободное время можно было побеседовать на любые темы.

И сейчас в нашем коллективе есть такие работники, на которых стоит равняться. Опытнейший сотрудник С. И. Баранова: Светлана Ивановна работает в финансовом отделе вот уже 26 лет, и почти 10 из них, является заместителем начальника отдела, курирует вопросы по планированию и исполнению районного бюджета. А также Е.Я. Сидоренко: Елена Яковлевна, задумайтесь, 35 лет посвятила финансовой службе и ответственной работе главного бухгалтера.

Молодое поколение, я в том числе, перенимаем опыт предыдущих работников, что позволяет узнать больше тонкостей, специфики нашей деятельности. Когда в коллектив приходят новые специалисты, мы также стремимся их всему научить, объяснить, всячески способствовать наработке профессиональных качеств. В общем, работа финансового отдела — это работа ответственных людей, радеющих за своё дело и за развитие района в целом.

После беседы с Жанной Михайловной сложилось впечатление, что работу финансового отдела можно сравнить с часами, в которых каждая деталь механизма неотъемлемо связана с другой, и без этой связи слаженной работы не получится. Но в данном финансовом часовом механизме все работают дружно и согласованно! А значит и с финансами проблем не будет.

Дарья КОРНЕВА