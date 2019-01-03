Социальная сфера: ставка на человека

Сфера социальной защиты населения во все времена выполняла нелегкую, но очень важную и достойную миссию — помогать людям, нуждающимся в особой поддержке. Ежедневно, проявляя милосердие и терпение, разделяя боль и невзгоды людей, работники соцслужбы становятся для человека реальной опорой, дают силы жить дальше и дарить надежду на лучшее.

Социальной службе Беларуси сегодня исполняется 100 лет. В преддверии юбилея корреспондент «ШК» встретилась с начальником управления райисполкома Еленой Бороденко и попросила рассказать о важных вехах в соцсфере былых лет, трудовых буднях коллектива, задачах, стоящих перед сотрудниками социальной службы сегодня, и конечно, планах на будущее.

– Елена Николаевна, давайте перенесемся в прошлое время и вспомним интересные этапы в истории социальной сферы, и, в частности,

Хотимского района.

– Начальным этапом создания и развития системы социальной защиты РБ стало создание наркомата социального обеспечения БССР в январе 1919 года. Сегодня же у социальной службы новое лицо. Неизменно осталось лишь то, что в профессии работника данной сферы сконцентрировались лучшие человеческие качества – милосердие, чуткость, сострадание, готовность откликнуться на чужую беду, доброта. Становление социальной работы, как вида профессиональной деятельности, государство полностью взяло на себя в советское время.

Если заглянуть в историю соцзащиты Хотимского района, то она берет отсчет с 1924 года, когда велась работа по ликвидации безработицы и была начата работа инвалидной артели по производству безалкогольных напитков (бутылка фруктовой воды стоила 45 копеек). В 1930 году в Хотимском районе был открыт дом-интернат для психоневрологических больных. И в военное, и в послевоенное время велась работа по ликвидации нищенства, оказывалась материальная помощь промтоварами, обувью, продуктами питания. В районе восстановлен и работает дом инвалидов. С 1960-1980 гг. происходит становление пенсионной системы. В 1988 году было открыто отделение социальной помощи на дому, а в 1991 году образован центр занятости населения и пенсионный фонд Министерства социальной защиты. Спустя пятилетку был открыт Дом ветеранов на 20 мест в Забелышине, спустя еще несколько лет образован Центр социального обслуживания населения, продолжается открытие домов социальных услуг в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах, начало работу управление по труду, занятости и соцзащите райисполкома. В 2010 году открыто отделение дневного пребывания инвалидов учреждения «Хотимский РЦСОН». Это только некоторые этапы развития соцзащиты в нашем районе.

Не могу не назвать имена людей, которые стояли у истоков соцсферы: Трофим Дядичкин, Иван Стаканков, Марк Хроменков, Данила Подобед, Василий Курзенков, Михаил Шматков, Петр Иванков, Галина Королева.

– Что представляет собой соцслужба сегодня?

– В современной Беларуси соцзащита — не только гарантии для малообеспеченных и бедных. Сегодня она обеспечивает комплексное разностороннее содействие человеку в решении различных, вызывающих необходимость социальной защиты, решению проблем на протяжении всей его жизни. Вместе с тем социальная защита в Беларуси отличается исключительной дифференциацией, «точностью», учитывающей особенности каждого человека.

Назначение пенсий и пособий, материальная адресная помощь, социальное обслуживание на дому, юридическая и психологическая помощь, трудоустройство и профессиональная подготовка, контроль техники безопасности на производстве, поддержка многодетных семей, социальные учреждения для пожилых и инвалидов и десятки других направлений учреждений социальной защиты способствуют улучшению качества жизни.

Для ветеранов, инвалидов, многодетных семей, одиноких пенсионеров работники системы становятся друзьями и близкими людьми. И, наверное, самое приятное для всех работников социальной сферы района — услышать слова: “Спасибо вам — у нас все хорошо!”

– Какие мероприятия Государственной программы о социальной защите и содействии занятости удалось

реализовать в минувшем году?

– Все запланированные программы о соцзащите и содействии были реализованы. В январе-ноябре 2018 года на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий трудоустроено 46 человек или 115% к годовому заданию, в том числе 11 – за счет создания новых предприятий и 35 – за счет создания новых производств.

На 1 декабря 2018 года уровень зарегистрированной безработицы составил 0,4% к численности экономически активного населения (при установленном прогнозном целевом показателе на конец каждого квартала – не выше 0,9%). Текущая ситуация на рынке труда региона характеризуется значительным превышением заявленных нанимателями вакансий над количеством состоящих на учете в службе занятости безработных граждан. В настоящее время на одного безработного, состоящего на учете в службе занятости, приходится более 5 вакансий. Преобладают вакансии, требующие специального образования, в первую очередь, сельскохозяйственного и медицинского профиля. Однако вследствие несоответствия образовательного уровня безработных в ряде случаев не представляется возможным их трудоустройство на имеющиеся вакансии.

В целях снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы и повышения ее конкурентоспособности организовано профессиональное обучение граждан. За 2018 г. в рамках обеспечения временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время вовлечено в трудовую деятельность 110 учащихся (100% от годового задания), которые осуществляли пошив швейных изделий для стационарных учреждений социального обслуживания населения.

На сайте райисполкома создана тематическая рубрика «Декрет №3», где размещены соответствующие нормативные правовые акты, разъяснения для граждан по отдельным вопросам, касающимся исполнения Декрета, а также информация о работе комиссии и ее персональном составе.

– Елена Николаевна, просто не могу не задать вопрос о государственной защите семьи и детства.

– Государственная поддержка семьи выступает одним из ключевых направлений государственной социальной политики и одной из основ демографической безопасности.

В стране функционирует доказавшая свою эффективность система правовых гарантий и льгот семьям с детьми. Она включает выплату пособий в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение бесплатным питанием детей первых двух лет жизни и предоставление других видов государственной адресной социальной помощи, единовременных выплат при рождении двух и более детей, гарантий в сфере пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства. Особой заботой государства пользуются многодетные семьи.

– А что касается пожилых граждан, которые составляют немалый процент от числа всего населения района.

– Наше государство делает все возможное, чтобы пожилые люди имели достойную старость. Постоянно ведется работа по совершенствованию системы пенсионного обеспечения, большое внимание уделяется адресной поддержке наиболее нуждающихся категорий граждан, принимаются меры по улучшению социального обслуживания пожилых людей. Забота об уходящем поколении — это свидетельство милосердия и благородства. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам войны и труда, всем, кто своим трудолюбием и преданностью Отечеству поддерживает прочность и стабильность в обществе. Ежегодно, к знаменательным датам, людям, пострадавшим от последствий войн вручаются

подарки и продуктовые пакеты.

– Какими качествами, на ваш взгляд, должны обладать работники подразделений социального обслуживания населения?

– Одно из самых лучших качеств у человека было и есть ГОТОВНОСТЬ ОТКЛИКНУТЬСЯ на чужую беду. Чуткость, милосердие, ответственность, сострадание — все эти качества относятся к людям, работающим в системе социальной защиты нашего района.

Забота о пожилых людях, одиноких пенсионерах и инвалидах, поддержка семьи, предоставление государственной адресной социальной помощи, оказание социальных услуг — важные направления работы данной сферы. Сегодня мне бы хотелось поблагодарить каждого, кто занят в социальной сфере Хотимщины. Это поистине нелегкий труд. Однако, у нас работают очень грамотные и ответственные специалисты. Слова особой благодарности хочется выразить всем занятым в соцсфере: специалистам отделов райисполкома, работникам психоневрологического дома-интерната, РЦСОН и всем небезразличным

к чужим проблемам людям.

– Согласна с вами, Елена Николаевна, случайных людей здесь быть не должно. Сколько раз доводилось бывать в психоневрологическом доме-интернате и в РЦСОН – там особая атмосфера, как в плане человеческих отношений, так и в плане порядка прилегающей территории.

– Это вы верно заметили. Всегда приятно приходить в психоневрологический дом-интернат — вокруг чистота и красота. В прошлом году был произведен ремонт в Хотимском РЦСОН. Хочется поблагодарить руководство района, начальника и работников ПМК-276, ОО «Белорусский фонд мира», районное объединение профсоюзов за оказанную материальную помощь в его проведении.

– А теперь несколько слов о планах на будущее.

– В дальнейшем необходимо сохранить стабильную ситуацию на рынке труда района, повысить качество и конкурентоспособность рабочей силы, а также сбалансированность между ее спросом и предложением по профессионально-квалификационной структуре. Особое внимание следует уделить созданию новых рабочих мест, обеспечению индивидуального подхода к каждому, кто обратился за помощью либо попал в непростую ситуацию, легализации трудовой деятельности.

Следует также продолжить широкомасштабную работу с населением на предмет того, что Декрет №3 прежде всего направлен на защиту прав наших граждан, которые хотят добросовестно и честно трудиться.

– Что бы вы хотели пожелать в профессиональный праздник своим коллегам в таком важном и благом деле?

– Поздравляю с Днем работников социальной защиты ветеранов и ныне работающих сотрудников системы! Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, терпения, ведь перед нами стоит ответственная задача — помогать людям, которым необходимо особое внимание. Мира, добра и счастья вам и вашим близким.

Подготовила

Ольга ЗАЙЦЕВА. ФОТО автора