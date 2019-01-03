Помогают и заботятся в Городокском ТЦСОН

Завтра, 5 января, отметят профессиональный праздник — День работников социальной защиты — люди одной из самых гуманных профессий, чье сердце не знает равнодушия, для кого не бывает чужих проблем. Работники территориального центра социального обслуживания населения Городокского района помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, служат добру, учат милосердию.

Каждый человек имеет свою биографию, а каждая организация — историю. История ТЦСОН Городокского района насчитывает около 30 лет. В далеком 1988 г. при управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома было создано первое отделение социальной помощи на дому. ТЦСОН как отдельное учреждение был образован в 2006-м, его первым директором стала Наталья Береснева. На тот момент в нем было три отделения: социальной помощи на дому; первичного приема, информации, анализа и прогнозирования; срочной социальной помощи, а также работал социальный пункт в г. п. Езерище. В 2008-м было создано отделение социальной адаптации, реабилитации и дневного пребывания для инвалидов, в 2010-м — отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Смоловка. С 2012 г. центром руководила Светлана Зуева, появились новые формы жизнеустройства граждан, такие как гостевая и приемная семья, дома совместного проживания, дома зимовки. В 2013-м путем реорганизации образовано два отделения: отделение социальной адаптации и реабилитации и отделение дневного пребывания для инвалидов. В 2014 г. социальный пункт в г. п. Езерище стал Езерищенским филиалом социального обслуживания. В 2015 г. директором ТЦСОН стала Светлана Ардяко. В центре начало свою деятельность отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

С. В. Ардяко уверена в том, что главным достоянием центра является его коллектив, в котором трудятся квалифицированные работники. Они не считаются с личным временем и всецело отдают себя работе. Поэтому многие из них за добросовестный труд получили накануне праздника заслуженные награды.

— В процессе своей деятельности мы ежедневно сталкиваемся с проблемами других людей, — отмечает Светлана Ардяко. — И если удается помочь человеку, то каждый из нас получает огромную радость. От всей души хочу поздравить наш большой и дружный коллектив с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья и благополучия, выразить огромную благодарность за преданный труд. Пусть все добро, что вы дарите другим, вернется вам сторицей.

Подробнее читайте в №1 от 04.01.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv