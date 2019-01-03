Брестская елка попала в топ самых «прокачанных» в новогоднюю ночь

МТС составил рейтинг самых «прокачанных» новогодних елок. Специалисты оператора выяснили, на каких праздничных площадках страны в новогоднюю ночь абоненты больше всего звонили и пользовались интернетом. В тройке лидеров по мегабайтам оказалась и главная елка Бреста на площади Ленина.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62249.php

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Так, у елки на площади Ленина в Бресте в новогоднюю ночь абоненты сгенерировали 97 823 мегабайт. И это третье место в рейтинге по трафику. Больше всего интернетом пользовались на центральной елке в Гродно — здесь абоненты прокачали 166 537 мегабайт. На втором месте оказался Витебск: у елки на площади Победы горожане использовали 122 915 мегабайт. В Минске больше всего звонили и «качали» в новогоднюю ночь у Дворца спорта и на Октябрьской площади — 95 110 и 81 507 мегабайт соответственно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62249.php

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Традиционно для поздравлений абоненты использовали и звонки. Самой «разговорчивой» оказалась центральная елка в Витебске: здесь в новогоднюю ночь проговорили 55 630 минут. Витебчане лидируют и по количеству SMS — всего на праздничной площадке было отправлено и получено 3 851 сообщений. В Бресте у елки на Ленина поздравления звучали 51 085 минут, в Гродно — 32 750, в Могилеве — 26 983 минуты.

Активнее всего на праздничных площадках у елок абоненты звонили и использовали интернет в первый час нового года.