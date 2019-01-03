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В пункте пропуска «Мокраны» задержаны боеприпасы, которые пытались ввезти из Украины
04.01.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Боеприпасы изъяты таможней. Проводится дальнейшее разбирательство.
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