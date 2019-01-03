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Из-за ДТП затруднён проезд по мосту на бульваре Шевченко и Кобринском мосту
04.01.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 4 января 2019 года в городе Бресте на мосту с бульвара Шевченко на Варшавское шоссе по направлению к ул. Набережной.
ДТП относительно небольшой, но с участием трёх автомобилей, что не позволяет им разъехаться с "еропротоколом". Ожидают прибытия
В данный момент движение затруднено в обоих направлениях.
Автомобиль, который собрал этот небольшой "паровозик" - такси.
Советуем на ближайший час объезжать данный участок.
Также ДТП произошло на Кобринском мосту.
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