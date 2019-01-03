В Бресте запретили еще два митинга против аккумуляторного завода

Брестский горисполком запретил проведение 6 января двух митингов против строительства аккумуляторного завода. Они намечались на площадке у сцены в парке Воинов-Интернационалистов, которая определена местной властью для проведения массовых мероприятий.



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Как сообщил БелаПАН один из заявителей акций правозащитник Роман Кисляк, митинги не разрешены, так как в этот день там будет проводиться запланированная ранее игровая развлекательная программа для детей «Новогодние колядки под Рождество».

«На заявленные акции против строительства аккумуляторного завода мы продолжаем получать отказы. Новогоднего чуда в этом вопросе не случилось», — сказал правозащитник.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 40 митингов, 12 пикетов и пяти демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

Противники строительства собираются с 25 февраля каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

Строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» ведется на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта и добиваются прекращения строительства.

21 декабря в Брестский райисполком подано заявление на регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода.