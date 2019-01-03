ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Брестской области определили условия отчуждения пустующих и ветхих домов

04.01.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Брестской области определили условия отчуждения пустующих и ветхих домов - соответствующее решение областного исполнительного комитета опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62241.php

В Брестской области определили условия отчуждения пустующих и ветхих домов

Порядок работы с неиспользуемым владельцами жилищем облисполком урегулировал в соответствии с указом №357 "О пустующих и ветхих домах". Если раньше повсеместно такую недвижимость можно было продать лишь с аукциона, то сейчас допускается его прямая продажа.

"Органы власти на местах самостоятельно решали, какой путь отчуждения пустующих и ветхих домов предпочтителен для их территорий. Там, где есть спрос и может быть несколько претендентов на такую недвижимость, вопрос будут решать только по результатам аукциона. По остальным населенным пунктам, где малая вероятность двух участников торгов, целесообразно было оставить прямую продажу объекта. На основании полученных из районов предложений и было принято решение облисполкома", - пояснил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Алексей Мартысюк.

В перечень населенных пунктов, на территории которых пустующие и ветхие дома отчуждаются только путем проведения аукциона, вошли все города и поселки региона, в том числе Белоозерск, Домачево, Телеханы, Коссово, Высокое, Микашевичи, Ружаны, Давид-Городок, Речица, Октябрьский. В список также попали 116 агрогородков и деревень в семи районах области - Барановичском, Березовском, Брестском, Дрогичинском, Каменецком, Кобринском и Ляховичском. А в Ганцевичском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Лунинецком, Малоритском, Пружанском и Столинском районах ограничений на способ отчуждения ветхих и пустующих домов нет (за исключением райцентров и городских поселков).

В Брестской области за январь-ноябрь 2018 года выявлено 1806 пустующих и ветхих домов. Больше всего таких помещений было взято на учет в Ивацевичском и Барановичском районах - 319 и 316 домов соответственно. За этот период в регионе было снесено 700 домов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестской области определили условия отчуждения пустующих и ветхих домов - соответствующее решение областного исполнительного комитета опубликовано сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помогают и заботятся в Городокском ТЦСОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
04.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика