Китайский космический аппарат прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луны, прислал ее снимок.

Как сообщается на сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), утром в четверг аппарат сделал первый в истории снимок поверхности обратной стороны спутника Земли с близкого расстояния.

На нем виден лунный кратер и поверхность Луны.

Фотография была передана на Землю через китайский спутник-ретранслятор. Это первый в истории космический аппарат, начавший работу на обратной стороне спутника нашей планеты.

«Чанъэ-4», состоящий из автоматического посадочного модуля и лунохода, был запущен в начале декабря с космодрома в китайской провинции Сычуань. Основная задача этого проекта - исследование неизученной стороны Луны, в частности структуры ее поверхности, и низкочастотные радиоастрономические наблюдения.