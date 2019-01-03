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Китайский космический аппарат прислал первый снимок с обратной стороны Луны

04.01.2019 16:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Китайский космический аппарат прислал первый снимок с обратной стороны Луны
pixabay.com

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луны, прислал ее снимок.

Как сообщается на сайте Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), утром в четверг аппарат сделал первый в истории снимок поверхности обратной стороны спутника Земли с близкого расстояния.

Китайский космический аппарат прислал первый снимок с обратной стороны Луны Аппарат из Китая «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны

На нем виден лунный кратер и поверхность Луны.

Фотография была передана на Землю через китайский спутник-ретранслятор. Это первый в истории космический аппарат, начавший работу на обратной стороне спутника нашей планеты.

«Чанъэ-4», состоящий из автоматического посадочного модуля и лунохода, был запущен в начале декабря с космодрома в китайской провинции Сычуань. Основная задача этого проекта - исследование неизученной стороны Луны, в частности структуры ее поверхности, и низкочастотные радиоастрономические наблюдения.

 
 
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Аппарат «Чанъэ-4» утром в четверг совершил посадку на обратной стороне спутника Земли
 
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