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Китайский космический аппарат прислал первый снимок с обратной стороны Луны
04.01.2019 16:27 — Разное | Аргументы и факты
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», совершивший
Как сообщается на
На нем виден лунный кратер и поверхность Луны.
Фотография была передана на Землю через китайский спутник-ретранслятор. Это первый в истории космический аппарат, начавший работу на обратной стороне спутника нашей планеты.
«Чанъэ-4», состоящий из автоматического посадочного модуля и лунохода, был
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Аппарат «Чанъэ-4» утром в четверг совершил посадку на обратной стороне спутника Земли
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