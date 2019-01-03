Учреждение «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» приглашает жителей и гостей Костюковичского района посетить ледовый каток ФОЦ.

Для вас подберут нужный размер коньков и окажут услугу по заточке собственных. Работая с 9.00 до 22.00 ежедневно, вы легко найдете время, чтобы получить удовольствие от катания на коньках. Отличное освещение и музыкальное сопровождение сделает ваше пребывание на катке комфортным и удобным.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Костюковичах для катания на коньках открыта хоккейная коробка возле ФОЦ Учреждение «Костюковичский физкультурно-оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» приглашает жителей и гостей Костюковичского района посетить ледовый...