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Daily Telegraph: война в космосе - больше не фантастика

04.01.2019 15:37 — Разное | Партизан  
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Космос отныне становится новым фронтом.



Daily Telegraph публикует статью Джона Хеммингса, директора Центра исследования Азии при Обществе Генри Джексона при Кембриджском университете.


Но, хотя развитие космической программы - явление положительное, нельзя забывать, что Китай также чрезвычайно быстро развивает свое военное присутствие в космосе.

В прошлогоднем докладе Пентагона говорится, что с тех пор, как в 2007 году Пекин испытал ракету, способную уничтожить спутник, способность Китая сбивать американские спутники серьезно возросла.

Многие из разрабатываемых Китаем систем носят скорее оборонительный характер: их цель - не дать противнику использовать свои спутники в случае конфликта или кризиса.

Тот факт, что администрация Дональда Трампа объявила летом о создании американских космических войск, указывает на то, насколько серьезно Вашингтон относится к этому вопросу.


Учитывая, что китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Тайвань должен и будет воссоединен с КНР, в то время как США десятилетиями обещают защищать Тайвань, конфликт в космосе может перестать быть лишь сюжетом научной фантастики.

Хотя следует радоваться технологическому прогрессу человечества в освоении космоса, возможно, мы лишь переносим в космос наши земные проблемы, пишет Джон Хеммингс.

 
Теги: Новости
 
 
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