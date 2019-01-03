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Daily Telegraph: война в космосе - больше не фантастика
Космос отныне становится новым фронтом.
Daily Telegraph публикует статью Джона Хеммингса, директора Центра исследования Азии при Обществе Генри Джексона при Кембриджском университете.
Он напоминает, что новость о том, что
Но, хотя развитие космической программы - явление положительное, нельзя забывать, что Китай также чрезвычайно быстро развивает свое военное присутствие в космосе.
В прошлогоднем докладе Пентагона говорится, что с тех пор, как в 2007 году Пекин испытал ракету, способную уничтожить спутник, способность Китая сбивать американские спутники серьезно возросла.
Многие из разрабатываемых Китаем систем носят скорее оборонительный характер: их цель - не дать противнику использовать свои спутники в случае конфликта или кризиса.
Тот факт, что администрация Дональда Трампа объявила летом о создании американских космических войск, указывает на то, насколько серьезно Вашингтон относится к этому вопросу.
Учитывая, что китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Тайвань должен и будет воссоединен с КНР, в то время как США десятилетиями обещают защищать Тайвань, конфликт в космосе может перестать быть лишь сюжетом научной фантастики.
Хотя следует радоваться технологическому прогрессу человечества в освоении космоса, возможно, мы лишь переносим в космос наши земные проблемы, пишет Джон Хеммингс.
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Космос отныне становится новым фронтом.
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