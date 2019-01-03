В Бобруйске бесправник на Mercedes протаранил 4 авто и пытался скрыться от милиции. Он был пьян

Утром 2 января в Бобруйске бесправник на Mercedes протаранил 4 машины, а потом пытался скрыться от сотрудников милиции. Мужчина был пьян, сообщает «Коммерческий курьер».



Фото: vk.com/babryisk

Машину с пьяным водителем заметил экипаж охраны на улице Социалистической. Сначала милиционеры услышали глухой металлический стук, а после мимо них в сторону площади Ленина пронесся серебристый Mercedes.

Милиционеры заметили, что кузов авто поврежден, бросились в погоню. На пересечении улиц Минской и Социалистической Mercedes занесло — машина сбила знак, проехала по цветочной клумбе и выехала на тротуар, где остановилась. Водитель выскочил из салона и бросился бежать, но милиционеры задержали его во дворах, вызвали ГАИ.



Фото: Михаил Кутеев, vk.com/babryisk

26-летний задержанный был пьян и не имел водительского удостоверения. За руль он сел после того, как отдохнул в кафе. «Решил покататься по городу», — объяснил он свой поступок милиционерам.

Позже выяснилось, что у дома № 97 на улице Чонгарской бесправник врезался в Mazda и Ford, на Социалистической — в Mitsubishi и Volkswagen.

Люди не пострадали.