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В Украине опубликовали закон о разрыве дружбы с Россией

04.01.2019 17:38 — Разное | Ежедневник  
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В Украине опубликовали закон о разрыве дружбы с Россией

В официальном печатном издании украинского парламента "Ведомости Верховной рады Украины" опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщается на сайте ВРУ.

Документ 10 декабря 2018 года подписал президент Украины Петр Порошенко. Действие договора прекратится 1 апреля 2019 года.

В Москве это решение назвали опрометчивым, а также "проявлением неуважения к своему собственному народу". Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в 1997 году, а в действие вступил 1 апреля 1999 года. Он был заключен на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство обоих государств, пишет crimea.ria.ru.

 
 
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В официальном печатном издании украинского парламента "Ведомости Верховной рады Украины" опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе,...
 
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