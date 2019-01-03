В Украине опубликовали закон о разрыве дружбы с Россией





В официальном печатном издании украинского парламента "Ведомости Верховной рады Украины" опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщается на сайте ВРУ.

Документ 10 декабря 2018 года подписал президент Украины Петр Порошенко. Действие договора прекратится 1 апреля 2019 года.

В Москве это решение назвали опрометчивым, а также "проявлением неуважения к своему собственному народу". Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в 1997 году, а в действие вступил 1 апреля 1999 года. Он был заключен на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство обоих государств, пишет crimea.ria.ru .