За 50 рублей можно сколько хочешь ходить в Национальный художественный музей

Национальный художественный музей выпустил новую карту гостя. По сравнению с той, что работала с марта 2018 года, эта стала на десять рублей дороже. Теперь за 50 рублей вы можете получить доступ почти ко всем экспозициям и выставкам музея на 365 дней, но есть исключения.

Куда можно ходить бесплатно

Именная карта даёт право посещать музей только владельцу. С ней вы можете целый год с момента покупки бесплатно прийти посмотреть постоянную экспозицию, временные некоммерческие выставки, акции «Сентябрьская ночь в Художественном» и «Ночь музеев», а также мероприятия музея, где нет отдельно установленного прейскуранта. Если вы придёте на экскурсию в группе, то вам придётся оплатить только экскурсовода.

Где придётся платить отдельно

Карта не работает на мероприятия музея с отдельным прейскурантом, коммерческие выставки с отдельной стоимостью входного билета и закрытые мероприятия, куда проходят по пригласительным. Карта гостя, которая работала с марта 2018 года, стоила 40 рублей. Дизайн новой разработала Анастасия Никитина.