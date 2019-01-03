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За 50 рублей можно сколько хочешь ходить в Национальный художественный музей

04.01.2019 17:48 — Разное | KYKY  
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Национальный художественный музей выпустил новую карту гостя. По сравнению с той, что работала с марта 2018 года, эта стала на десять рублей дороже. Теперь за 50 рублей вы можете получить доступ почти ко всем экспозициям и выставкам музея на 365 дней, но есть исключения.

Куда можно ходить бесплатно

Именная карта даёт право посещать музей только владельцу. С ней вы можете целый год с момента покупки бесплатно прийти посмотреть постоянную экспозицию, временные некоммерческие выставки, акции «Сентябрьская ночь в Художественном» и «Ночь музеев», а также мероприятия музея, где нет отдельно установленного прейскуранта. Если вы придёте на экскурсию в группе, то вам придётся оплатить только экскурсовода.

Где придётся платить отдельно

Карта не работает на мероприятия музея с отдельным прейскурантом, коммерческие выставки с отдельной стоимостью входного билета и закрытые мероприятия, куда проходят по пригласительным. Карта гостя, которая работала с марта 2018 года, стоила 40 рублей. Дизайн новой разработала Анастасия Никитина.

 
 
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Национальный художественный музей выпустил новую карту гостя. По сравнению с той, что работала с марта 2018 года, эта стала на десять рублей дороже. Теперь за 50 рублей...
 
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