Иван Ургант кардинально сменил имидж



Российский телеведущий Иван Ургант решил начать новый год с радикальных изменений. Шоумен изменил имидж и выложил фото новой прически на своей странице в Instagram.

На фотографии 40-летний Иван Ургант предстал перед публикой в необычном образе - с побритой головой. Телеведущий также похвастался велосипедом - подарком от супруги Натальи Кикнадзе.

"Представляете, ждал меня под елкой…", - прокомментировал Ургант свой снимок.