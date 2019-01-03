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Иван Ургант кардинально сменил имидж
04.01.2019 17:46 — Разное | Аргументы и факты
На фотографии 40-летний Иван Ургант предстал перед публикой в необычном образе - с побритой головой. Телеведущий также похвастался велосипедом - подарком от супруги Натальи Кикнадзе.
"Представляете, ждал меня под елкой…", - прокомментировал Ургант свой снимок.
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Теперь он бородатый и лысый.
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