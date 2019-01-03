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В Беларуси появятся новые дорожные знаки

04.01.2019 16:45 — Разное | Myfin  
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В Беларуси появятся новые дорожные знаки
фото: Myfin.by

Об этом сообщил начальник управления безопасности и содержания автомобильных дорог «БелдорНИИ» Сергей Кабак, передает БЕЛТА.

С 1 января вступили в силу изменения в СТБ 1300-2014 «Технические средства организации дорожного движения».

 
 
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В Беларуси появятся новые дорожные знаки и дополнительная разметка на стояночных местах для водителей-инвалидов, станет больше фронтальных дорожных ограждений.
 
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