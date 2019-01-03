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«Живем впятером в комнате». Многодетные и эксперты - о пересмотре семейного капитала и пособий
Власти намерены модернизировать программу семейного капитала, которая финиширует в этом году,
Многодетная мама: «Сейчас в комнате даже нет места стол поставить, ребенку негде уроки учить»
Одно из конкретных предложений от
— Решение жилищного вопроса — самая наболевшая тема для всех молодых семей. К сожалению, реалии белорусской экономики таковы, что решение этой проблемы становится все более и более затруднительным делом. Темпы жилищного строительства для многодетных семей с каждым годом замедляются, семьям приходится годами копить средства на первоначальный взнос при строительстве, — объясняли авторы петиции.
Многодетная мать Марина Бреднева как раз из числа тех, кому назначили семейный капитал и кто хочет досрочно потратить его на улучшение жилищных условий, но пока это сделать не удается.
Пока семья живет в трехкомнатной квартире, которая принадлежит бывшему мужу Марины. Экс-супруг также сейчас проживает в этой квартире.
— Зал и спальня — это его комнаты, а детская — уже наша. У нас трое деток — маленькому два годика, среднему пять лет, а старшему — семь. Живем впятером в комнате 10 квадратных метров (трое детей, Марина и ее нынешний муж. — Прим. ред.). Стоят две двухъярусные кровати и диван, телевизор и холодильник. Больше места нет, — рассказывает Марина, которой назначили семейный капитал после рождения младшего сына.
Многодетная мать говорит, что ее семье «очень бы помогла возможность воспользоваться капиталом для улучшения жилищных условий».
— Чтобы с учетом своих накоплений приобрести какое-то жилье, пусть даже в кредит или рассрочку. А то сейчас в комнате даже нет места стол поставить, ребенку негде уроки учить, — объясняет Марина. Она уточняет, что сейчас весь ее доход — детские пособия на 400 рублей.
Многодетный отец Владимир Локтыш два года назад попытался воспользоваться семейным капиталом досрочно, чтобы приобрести жилье в деревне. Чтобы добиться своей цели, мужчина написал множество обращений и побывал на приеме в правительстве,
Семье отказали, однако без дома не оставили: им выделили участок под дом в деревне Куково и выдали льготный кредит в банке на строительство жилья под 1%. Однако мужчина считает, что семейный капитал решил бы все жилищные проблемы.
— Если бы мне раньше разрешили воспользоваться семейным капиталом, то моя семья уже жила бы в своем доме. Не понимаю, почему власти так упорствовали? Думаю, что я не один такой, кто обивал пороги чиновников в надежде доказать, что семейный капитал многодетным нужен сейчас, когда дети растут и им нужно создать нормальные условия. Что еще будет через эти 18 лет? — рассказывал мужчина.
Предоставить возможность белорусам не дожидаться 18-летия ребенка и позволить направлять средства на улучшение жилищных условий или получение образования абсолютно оправдано, считает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН, кандидат экономических наук Анастасия Боброва.
Эксперт предлагает посмотреть на российский опыт, где программу семейного капитала усовершенствовали и разрешили в определенных случаях тратить средства с трех лет.
За использование денег до совершеннолетия ребенка на лечение, обучение и улучшение жилищных условий также выступает депутат Оксана Нехайчик. Однако депутат подчеркивает, что в таком случае расходы должны контролироваться соответствующими органами.
— Если выработать механизм контроля, можно расширить список причин, по которым семейный капитал используют заранее. К сожалению, у нас есть асоциальные семьи, в которых родители могут потратить средства, а ребенок фактически останется жить в плохих условиях. Такие злоупотребления нужно исключить, — объясняет депутат.
Оксана Нехайчик уточняет, что преимущество программы семейного капитала в том, что он направлен конкретно на поддержку ребенка. По ее словам, именно поэтому изначально было принято решение, что денежными средствами можно распоряжаться с 18 лет.
— Мне кажется, что на сегодняшний день у нас в стране государство оказывает достаточно помощи многодетным семьям. Вот когда ребенок достигает 18 лет, тогда аккумулированная денежная сумма ему вполне пригодится. Но в то же время я согласна с тем, что в исключительных случаях этими средствами можно воспользоваться до совершеннолетия, — объясняет депутат.
Эксперт — про декретный отпуск и пособия на детей: «Урезать срок выплат можно до двух лет»
В этом году власти также хотят усовершенствовать сами пособия на детей и усилить пенсионные гарантии для многодетных. В планах — пересмотр размеров помощи, которые получают мамы в декретном отпуске. Каких именно изменений стоит ждать, пока неясно.
Академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Катерина Борнукова считает, что в первую очередь стоит сделать систему более гибкой. Например, чтобы женщина могла выйти из декрета раньше на рынок труда, но рассчитывать на увеличенные выплаты первые полтора-два года. Или все-таки провести три года с ребенком и меньшим пособием.
Другое изменение, которое оправдано ожидать — появление адресности, говорит эксперт. «Вряд ли уберут пособие, которое выдается всем. Но, возможно, оно будет сокращено и некоторые вещи переведутся в более таргетированный формат. Например, семьи за чертой бедности или одинокие матери получат дополнительные выплаты или поддержку в натуральной форме», — объясняет эксперт.
— У нас эти выплаты не являются адресными и не направлены на те семьи, которые больше всего в них нуждаются. Мы раздаем деньги всем подряд, вне зависимости от необходимости, и это не очень эффективно финансово. Возможно, стоит ввести поддержку услугами. Это может быть преференциальный доступ в группы детских садов с двух лет или бесплатная продленка в школе, — объясняет Катерина Борнукова.
Что касается трехлетнего декретного отпуска, то его можно оставить, но урезать срок выплат до двух лет, предлагает Анастасия Боброва.
— Сделать неоплачиваемый год, когда женщина может оставаться в декрете по законодательству, но при этом не получать пособие. Мне кажется, что на сегодняшний день три года — это сильный выброс матери из рабочего процесса, который может быть чреват для нее. Но одновременно нужно смотреть, готово ли нас государство обеспечить садиками, так как спихивать проблемы на бабушек-дедушек тоже не совсем корректно.
Тем временем общественные организации
Анастасия Боброва считает, что делать акцент на двух детях в плане материнского капитала пока преждевременно и слишком затратно. «Нужно оценивать финансовые возможности и понимать, что сразу увеличатся суммы выделяемых средств. Все эти деньги нужно откуда-то еще забрать или накопить. Только требовать от государства больших вливаний — это не совсем корректно со стороны населения», — объясняет аналитик.
Дополнительные идеи, как именно трансформировать социальный капитал, можно сформулировать после соответствующего исследования. Вероятно, после него появятся идеи для новых видов господдержки, которыми заменят существующую программу, считает Катерина Борнукова.
— Возможно, надо подумать о программах поддержки занятости женщин в декрете или о детских садиках с двух лет. Может быть, гораздо больше нужна программа поддержки по строительству жилья для молодых семей. Это покажет только исследование, которое почему-то не проводят.
Семейным капиталом пока за три года никто
Два года назад мы
— Ребенок должен учиться и в 18 лет уже уметь говорить. А я смогу воспользоваться деньгами, когда в этом не будет такой необходимости. Стоит сделать так, чтобы дети стояли отдельной категорией и рассматривались на другом уровне, — рассуждает Вероника спустя два года после истории.
У женщины четверо детей: самому маленькому всего год и два месяца, младшей девочке в феврале исполнится три года, среднему — шесть лет, а старшему Паше — 11 лет. Веронике выплачивают два пособия по 390 рублей на детей до трех лет и пенсию в 160 рублей на ребенка с инвалидностью. Еще одна денежная помощь в 120 рублей — на несовершеннолетних детей в период воспитания ребенка до трех лет. Плюс алименты 120 рублей и зарплата мужа: строитель в зависимости от сезона зарабатывает от 150 до 2000 рублей.
На размер пособий женщина не жалуется, но понимает, что «проблемы будут позже». Многодетная мама по образованию архитектор, однако с последнего места работы она ушла еще в 2008 году. Сейчас Вероника может выйти трудиться только на полставки, а если устроится на полный рабочий день, то потеряет почти все выплаты.
— Пока достаток хороший, но когда уберутся детские, я не знаю, как всё будет. Это ведь практически 800 рублей. А на полставки меня никто и не возьмет. У меня стажа от силы два года, даже не наработаю себе на пенсию, — рассказывает Вероника.
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FINANCE.TUT.BY разбирался вместе с экспертами, депутатом и многодетными семьями, какие изменения можно было бы внести в назначение и выплату семейного капитала и пособий...
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