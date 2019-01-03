«Живем впятером в комнате». Многодетные и эксперты - о пересмотре семейного капитала и пособий

Власти намерены модернизировать программу семейного капитала, которая финиширует в этом году, анонсировала ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Из других планов по поддержке семей — усовершенствовать сами пособия на детей и усилить пенсионные гарантии для многодетных. FINANCE.TUT.BY разбирался вместе с экспертами, депутатом и многодетными семьями, какие изменения можно было бы внести в назначение и выплату семейного капитала и пособий на детей.



Фото носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но правительство предлагает продлить ее на 2020−2024 годы. Программа предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Средства можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет — на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

Многодетная мама: «Сейчас в комнате даже нет места стол поставить, ребенку негде уроки учить»

Одно из конкретных предложений от правительства по улучшению программы семейного капитала — разрешить не дожидаться 18-летия ребенка и позволить направлять деньги на улучшение жилищных условий или получение образования. С такими просьбами неоднократно обращались к властям сами многодетные родители. Так, в 2017 году появилась петиция, авторы которой как раз просили разрешить до совершеннолетия ребенка тратить деньги на улучшение жилищных условий.

— Решение жилищного вопроса — самая наболевшая тема для всех молодых семей. К сожалению, реалии белорусской экономики таковы, что решение этой проблемы становится все более и более затруднительным делом. Темпы жилищного строительства для многодетных семей с каждым годом замедляются, семьям приходится годами копить средства на первоначальный взнос при строительстве, — объясняли авторы петиции.

Многодетная мать Марина Бреднева как раз из числа тех, кому назначили семейный капитал и кто хочет досрочно потратить его на улучшение жилищных условий, но пока это сделать не удается.

Пока семья живет в трехкомнатной квартире, которая принадлежит бывшему мужу Марины. Экс-супруг также сейчас проживает в этой квартире.

— Зал и спальня — это его комнаты, а детская — уже наша. У нас трое деток — маленькому два годика, среднему пять лет, а старшему — семь. Живем впятером в комнате 10 квадратных метров (трое детей, Марина и ее нынешний муж. — Прим. ред.). Стоят две двухъярусные кровати и диван, телевизор и холодильник. Больше места нет, — рассказывает Марина, которой назначили семейный капитал после рождения младшего сына.

Многодетная мать говорит, что ее семье «очень бы помогла возможность воспользоваться капиталом для улучшения жилищных условий».

— Чтобы с учетом своих накоплений приобрести какое-то жилье, пусть даже в кредит или рассрочку. А то сейчас в комнате даже нет места стол поставить, ребенку негде уроки учить, — объясняет Марина. Она уточняет, что сейчас весь ее доход — детские пособия на 400 рублей.



Фото носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Многодетный отец Владимир Локтыш два года назад попытался воспользоваться семейным капиталом досрочно, чтобы приобрести жилье в деревне. Чтобы добиться своей цели, мужчина написал множество обращений и побывал на приеме в правительстве, рассказывал «Ганцавіцкі час».

Семье отказали, однако без дома не оставили: им выделили участок под дом в деревне Куково и выдали льготный кредит в банке на строительство жилья под 1%. Однако мужчина считает, что семейный капитал решил бы все жилищные проблемы.

— Если бы мне раньше разрешили воспользоваться семейным капиталом, то моя семья уже жила бы в своем доме. Не понимаю, почему власти так упорствовали? Думаю, что я не один такой, кто обивал пороги чиновников в надежде доказать, что семейный капитал многодетным нужен сейчас, когда дети растут и им нужно создать нормальные условия. Что еще будет через эти 18 лет? — рассказывал мужчина.

Анастасия Боброва. Фото: TUT.BY

Предоставить возможность белорусам не дожидаться 18-летия ребенка и позволить направлять средства на улучшение жилищных условий или получение образования абсолютно оправдано, считает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН, кандидат экономических наук Анастасия Боброва.

Эксперт предлагает посмотреть на российский опыт, где программу семейного капитала усовершенствовали и разрешили в определенных случаях тратить средства с трех лет.

За использование денег до совершеннолетия ребенка на лечение, обучение и улучшение жилищных условий также выступает депутат Оксана Нехайчик. Однако депутат подчеркивает, что в таком случае расходы должны контролироваться соответствующими органами.

— Если выработать механизм контроля, можно расширить список причин, по которым семейный капитал используют заранее. К сожалению, у нас есть асоциальные семьи, в которых родители могут потратить средства, а ребенок фактически останется жить в плохих условиях. Такие злоупотребления нужно исключить, — объясняет депутат.

Оксана Нехайчик уточняет, что преимущество программы семейного капитала в том, что он направлен конкретно на поддержку ребенка. По ее словам, именно поэтому изначально было принято решение, что денежными средствами можно распоряжаться с 18 лет.

— Мне кажется, что на сегодняшний день у нас в стране государство оказывает достаточно помощи многодетным семьям. Вот когда ребенок достигает 18 лет, тогда аккумулированная денежная сумма ему вполне пригодится. Но в то же время я согласна с тем, что в исключительных случаях этими средствами можно воспользоваться до совершеннолетия, — объясняет депутат.

Эксперт — про декретный отпуск и пособия на детей: «Урезать срок выплат можно до двух лет»

В этом году власти также хотят усовершенствовать сами пособия на детей и усилить пенсионные гарантии для многодетных. В планах — пересмотр размеров помощи, которые получают мамы в декретном отпуске. Каких именно изменений стоит ждать, пока неясно.

Академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Катерина Борнукова считает, что в первую очередь стоит сделать систему более гибкой. Например, чтобы женщина могла выйти из декрета раньше на рынок труда, но рассчитывать на увеличенные выплаты первые полтора-два года. Или все-таки провести три года с ребенком и меньшим пособием.

Другое изменение, которое оправдано ожидать — появление адресности, говорит эксперт. «Вряд ли уберут пособие, которое выдается всем. Но, возможно, оно будет сокращено и некоторые вещи переведутся в более таргетированный формат. Например, семьи за чертой бедности или одинокие матери получат дополнительные выплаты или поддержку в натуральной форме», — объясняет эксперт.



Катерина Борнукова. Фото: TUT.BY

— У нас эти выплаты не являются адресными и не направлены на те семьи, которые больше всего в них нуждаются. Мы раздаем деньги всем подряд, вне зависимости от необходимости, и это не очень эффективно финансово. Возможно, стоит ввести поддержку услугами. Это может быть преференциальный доступ в группы детских садов с двух лет или бесплатная продленка в школе, — объясняет Катерина Борнукова.

Что касается трехлетнего декретного отпуска, то его можно оставить, но урезать срок выплат до двух лет, предлагает Анастасия Боброва.

— Сделать неоплачиваемый год, когда женщина может оставаться в декрете по законодательству, но при этом не получать пособие. Мне кажется, что на сегодняшний день три года — это сильный выброс матери из рабочего процесса, который может быть чреват для нее. Но одновременно нужно смотреть, готово ли нас государство обеспечить садиками, так как спихивать проблемы на бабушек-дедушек тоже не совсем корректно.

Тем временем общественные организации предлагают назначать семейный капитал при рождении второго ребенка. Такое предложение ранее озвучила председатель Минской городской организации «Белорусская ассоциация многодетных родителей» Татьяна Кравченко.

Анастасия Боброва считает, что делать акцент на двух детях в плане материнского капитала пока преждевременно и слишком затратно. «Нужно оценивать финансовые возможности и понимать, что сразу увеличатся суммы выделяемых средств. Все эти деньги нужно откуда-то еще забрать или накопить. Только требовать от государства больших вливаний — это не совсем корректно со стороны населения», — объясняет аналитик.

Дополнительные идеи, как именно трансформировать социальный капитал, можно сформулировать после соответствующего исследования. Вероятно, после него появятся идеи для новых видов господдержки, которыми заменят существующую программу, считает Катерина Борнукова.

— Возможно, надо подумать о программах поддержки занятости женщин в декрете или о детских садиках с двух лет. Может быть, гораздо больше нужна программа поддержки по строительству жилья для молодых семей. Это покажет только исследование, которое почему-то не проводят.

Семейным капиталом пока за три года никто не воспользовался . Хотя желающие были направить эти средства по прямому назначению — на лечение ребенка. Как говорится в документе , средства могут быть потрачены на платные медуслуги, которые оказывают организации здравоохранения. Однако сделать это удается не всегда.

Два года назад мы писали о Веронике Балабушко, которая хотела купить младшему сыну стример для слухового аппарата. Так как прибор стоил 1000 рублей, женщина попыталась досрочно воспользоваться семейным капиталом. Однако сделать это не удалось : оборудование не входит в утвержденный перечень Минздрава. В итоге приобрести его помогли читатели TUT.BY, а вот деньги, предоставленные программой, многодетная мама получит лишь в день совершеннолетия младшего сына. Женщина объясняет, что конкретно в ее случае логичнее было бы потратить средства, не дожидаясь этого срока.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Ребенок должен учиться и в 18 лет уже уметь говорить. А я смогу воспользоваться деньгами, когда в этом не будет такой необходимости. Стоит сделать так, чтобы дети стояли отдельной категорией и рассматривались на другом уровне, — рассуждает Вероника спустя два года после истории.

У женщины четверо детей: самому маленькому всего год и два месяца, младшей девочке в феврале исполнится три года, среднему — шесть лет, а старшему Паше — 11 лет. Веронике выплачивают два пособия по 390 рублей на детей до трех лет и пенсию в 160 рублей на ребенка с инвалидностью. Еще одна денежная помощь в 120 рублей — на несовершеннолетних детей в период воспитания ребенка до трех лет. Плюс алименты 120 рублей и зарплата мужа: строитель в зависимости от сезона зарабатывает от 150 до 2000 рублей.

На размер пособий женщина не жалуется, но понимает, что «проблемы будут позже». Многодетная мама по образованию архитектор, однако с последнего места работы она ушла еще в 2008 году. Сейчас Вероника может выйти трудиться только на полставки, а если устроится на полный рабочий день, то потеряет почти все выплаты.

— Пока достаток хороший, но когда уберутся детские, я не знаю, как всё будет. Это ведь практически 800 рублей. А на полставки меня никто и не возьмет. У меня стажа от силы два года, даже не наработаю себе на пенсию, — рассказывает Вероника.

Еще один из проблемных вопросов с многодетными семьями — выработка страхового стажа для многодетных матерей, которые воспитывают 4 детей. Они рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную. Урегулировать проблему могут президентским указом, говорили ранее в федерации профсоюзов. «Ведь тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — говорила заместитель председателя федерации профсоюзов Елена Манкевич. Но пока этот вопрос не решен.

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